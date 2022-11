Izbornik Maroka: Hrvatska je favorit, s Vahom nisam pričo, a Ziyecha trebamo, zemlja ga voli

Izbornik marokanske nogometne reprezentacije Walid Regragui naglasio je kako je Hrvatska favorit, ali i kako će njegova momčad "ostaviti srce na terenu".

- Jasno je svima da će to biti teška utakmica, borimo se protiv doprvaka. Gledali smo puno utakmica, analizirali smo ih i nadamo se da smo spremni - kazao je marokanski izbornik.

- Znamo hrvatsku snagu, svjesni smo njihove kvalitete, ali znamo i našu kvalitetu. Spremni smo i ostavit ćemo srce na terenu. Imamo pozitivan duh i znamo čime raspolažemo - dodao je.

Nakon što je Vahid Halilhodžić u kolovozu dobio otkaz, vodstvo Marokanskog nogometnog saveza (FRMF) je za novog izbornika izabralo 46-godišnjeg stručnjaka Walida Regraguija.

Premda je pod njegovim vodstvom Maroko izborio plasman u Katar, bivši trener zagrebačkog Dinama je dobio otkaz zbog sukoba s najvećim marokanskim zvijezdama, prije svega sa Hakimom Ziyechom iz Chelsea, te braničem Bayerna Noussairom Mazraouijem.

Regragui je ove godine s Wydadom iz Casablance osvojio afričku Ligu prvaka i naslov prvaka Maroka te se spominjao kao najveći kandidat za izbornika i prije smjene Halilhodžića. Regragui, rođen u Francuskoj, tijekom igračke karijere igrao je na mjestu desnog braniča te skupio 45 nastupa za reprezentaciju Maroka.

Trenirao je i FUS Rabat između 2014. i 2020. te katarski klub Al-Duhail nekoliko mjeseci prije nego što se pridružio Wydad Casablanci 2021.

- Hrvatska je favoriti, igrali ste finale na zadnjem SP-u. Znamo tko je Luka Modrić. No, koncentrirat ćemo se naš igrače, moramo biti fokusirani. Imamo pozitivan stav, vjerujem da na kraju utakmice nećemo požaliti. Igra u sredini terena će biti ključna - dodao je.

Marokanski strateg je dodao kako očekuje veliku podršku s tribina.

- Nadam se da ćemo imati veliku podršku s turnira. Marokanska zajednica je ovdje brojna. Osjećamo podršku i to će biti naša prednost. To će dodatno motivirati naše igrače.

Osvrnuo se i na povratak krilnog igrača Chelsea Hakima Ziyecha.

- On nije bitan samo za mene, već za cijelu momčad. Kada on igra to može biti ključno. Sretan sam što se vratio. Zemlja ga treba, zemlja ga voli.

Dodao je i kako nije razgovarao s bivšim izbornikom Halilhodžićem.

- Nismo razgovarali, imamo veliko poštovanje što je učinio za Maroko, ja sam ovdje zbog njega, ali nismo razgovarali, niti sam ga zvao. Hrvatska je jedna od najboljih momčadi na svijetu.

Marokanski kapetan Ghanem Saiss naglasio je kako Hrvatska ima kvalitetnu momčad.

- Međutim, vjerujem kako će marokanski narod biti ponosan na nas. Spremni smo, ali to moramo pokazati na terenu - kazao je osvrnuvši se na stres koji donose nastupi na ovako velikim natjecanjima.

- Stres nije loš, moramo biti svjesni odgovornosti. Sretni smo što smo ovdje, što predstavljamo naš narod. Trebat će nam i sreće. Očekivanja su velika. Iskusniji smo nego na prošlom svjetskom prvenstvu. Želimo pobijediti, naravno, to ne skrivamo. Svi smo sretni što igramo na svjetskom prvenstvu - istaknuo je stoper Bešiktaša dodavši kako je sretan što se Ziyech vratio.

- Naravno da smo sretni što se Hakim vratio. On je iznimno dobar igrač, veliki prijatelj. Svi žele igrati s najboljima. Nije mu bilo lako, sve ovo vrijeme

Saiss je kazao kako nedostatak pravih priprema neće biti presudan.

- Ovo je turnir, ali to vrijedi za sve. Svi smo u istoj situaciji. Svi smo trenirali i pripremali koliko smo mogli. Nadam se da smo učinili dovoljno i da ćemo to pokazati - zaključio je Saiss čestitavši Saudijcima na pobjedi protiv Argentine.

- Jako mi je drago zbog njihove pobjede, poslao sam im poruku. U nogometnu se može dogoditi sve, što je Saudijska Arabija i pokazala.