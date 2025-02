Izbornik Dalić našao se s prekriženim vatrenim. Dogodio se nevjerojatan preokret i povratak

Najbolji Hajdukov igrač Marko Livaja pred povratkom je u reprezentaciju, trebao bi biti izbornikovom popisu za četvrtfinale Lige nacija kojeg Zlatko Dalić objavljuje 3. ožujka. Sredinom prošlog tjedna predsjednik HNS-a Marijan Kustić organizirao je susret Zlatka Dalića i Marka Livaje u jednom splitskom restoranu. Prema dostupnim informacijama, ovaj dvojac riješio je sve nesuglasice i nema više prepreke za Livaja ponovno zaigra za Hrvatsku.

Livaja se oprostio od vatrenih objavom na društvenim mrežama 2023. godine u listopadu, nakon što je prije toga napustio okupljanje nacionalne vrste uoči završnice Lige nacija i dan nakon što ga je dio gledatelja vrijeđao na reprezentativnom treningu na Rujevici. Prema viđenom, činilo se kako je to Livajin kraj u reprezentaciji, ali izgleda da se dogodio veliki preokret nakon što se hajdukovac nije želio javiti Daliću na njegov telefonski poziv.

- S njim sam se jedinim čuo, on zna moje razmišljanje i dalje o toj temi ne bih ništa govorio. Pratim reprezentaciju, želim im svu sreću i da naprave što bolje rezultate - rekao je Livaja jednom prigodom na tu temu.

Za Dalićevog stolovanja u vatrenima, bilo je nekoliko prekriženih imena poput napadača Nikole Kalinića i Ante Rebića, ili onih koji su se oprostili, ali nitko se dosada, osim Livaje, nije vratio. Ipak, kad je Livaja u pitanju izbornik je bio otvoren za povratak, izborniku je sasvim u redu da zaigra 20. ožujka u četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske na Poljudu, a očito da Livaja također smatra kako je to izvedivo. To je svakako iznenađujuća odluka stožera jer Dalić dosada nije olako preko svojih principa, Livaja je napustio kamp u Rijeci protiv Dalićeve volje i dogovora, a Dalić mu je to očito oprostio pa je ovaj potez napravio u interesu reprezentacije.

Budući da je Livaja kvalitetan igrač od kojeg možemo imati koristi, odlucio je, za vazne utakmice ponovno ga pozvati, to je na kraju i ustupak Hajduku jer njegov ce klub u Splitu na svom stadionu imati svog predstavnika. E sad, pitanje je koliko će Livaja uopće igrati protiv Francuza budući da su ipred njega Kramarić, Budimir, a efikasniji je i sjajni mladi napadač Franjo Ivanović. Međutim, dobra je vijest da se konkurencija zaostrava i da jedan kvalitetan napadač kao što je Livaja moze itekako dobro doći vatrenima.