Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LUKA VUČKO

Garcia ne želi riskirati s Livajom, zanima ga moderan sustav

storyeditor/2026-07-24/PXL_230726_155681721.jpg
Autor
Željko Janković
25.07.2026.
u 13:37
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Bivši Hajdukov igrač Luka Vučko osvrnuo se na nastupe splitskog kluba u Europi ove sezone

S Lukom Vučkom, bivšim nogometašem Hajduka, prokomentirali smo izvedbu splitske momčadi na otvaranju sezone. Hajduk je protiv Žiline i Pafosa u prvoj utakmici odigrao sjajno.

Ova je priča, napokon, malo drukčija, barem što se tiče autoriteta u igri...

Ključne riječi
Hajduk HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!