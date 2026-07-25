Garcia ne želi riskirati s Livajom, zanima ga moderan sustav

'NAPOKON PRAVI BEK'

Jedan igrač Hajduka oduševio je navijače protiv Pafosa: 'On je svemirski brod, napunit će nam blagajnu'

21-godišnji bek potpisao je ugovor s Hajdukom do ljeta 2030. U akademiju Nantesa stigao je sa samo 14 godina te se tamo nogometno afirmirao, ali je za prvu momčad skupio samo osam nastupa