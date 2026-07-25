Garcia ne želi riskirati s Livajom, zanima ga moderan sustav

S Lukom Vučkom, bivšim nogometašem Hajduka, prokomentirali smo izvedbu splitske momčadi na otvaranju sezone. Hajduk je protiv Žiline i Pafosa u prvoj utakmici odigrao sjajno.
Ova je priča, napokon, malo drukčija, barem što se tiče autoriteta u igri...
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