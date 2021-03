Iz Dinama prešao u Hajduk, a sada kaže: 'Bilo mi je teško, razmišljao sam ima li smisla'

Malo tko je mogao procijeniti da će u ovoj fazi prvenstva momčad Gorice biti gotovo korak do vrha. Odnosno, u boljoj poziciji nego Hajduk i Rijeka.

– Iskreno, od početka nitko nije vjerovao u nas. Svi su mislili da ćemo kad-tad otpasti iz borbe za vrh. Dobrim radom i zahvaljujući sve većem samopouzdanju guramo i dalje. Što je još važnije, sve smo bolji – priča nam Dario Špikić (21), ofenzivni veznjak Gorice.

Koliko je realno da do kraja ostanete ukorak s vodećim momčadima?

– Po meni, jako realno. Imamo dobro izbalansiranu momčad. Vidjeli ste da nam se razina i dinamika igre diže i kada uđu igrači s klupe.

Usudimo li se prognozirati da Gorica neće ugroziti Osijek i Dinamo, kome biste dali prednost u borbi za tron?

– Svi znamo da je Dinamo najkvalitetnija momčad i da je glavni favorit za osvajanje naslova. No pošteno je istaknuti da i Osijek radi odličan posao. A ja sam dečko iz Gorice,normalno da bih htio biti dio momčadi koja bi bila upisana u povijest.

Špikić smatra da je dosta preduvjeta za to postignuće i ispunjeno.

– U cijelom klubu imamo obiteljski odnos. Predsjednik Nenad Črnko napravio je i odličan potez angažmanom novog trenera. Vjerujem u ovu momčad.

Iz Dinama je Špikić nakon 12 godina otišao u Hajduk. Prošao je omladinsku školu maksimirskog kluba, najavljivan je kao jedan od velikih projekata, no nije dobio priliku u prvoj momčadi.

– Pripremalo me se za velike stvari. Ne mogu kazati da sam pogriješio u izboru. No, jednostavno sam bio nestrpljiv jer sam želio igrati na prvoligaškoj razini. U tom me trenutku tadašnji trener Mario Cvitanović nije vidio u momčadi. Bilo mi je jako teško otići. Nisam znao što pametno napraviti.

Kakvo vam je iskustvo donio odlazak u Hajduk?

– Kada sam odlučio otići, imao sam ponudu Atalante. No nije bilo realno da ću se tamo nametnuti bez prvoligaškog iskustva. Nisam očekivao to što me tamo dočekalo.

A što vas je dočekalo?

– Nisam dobio priliku. Bilo je to jako teških godinu i pol dana. Od najavljivanja velike karijere, do situacije da nemaš pravu priliku za dokazivanje. Bio sam malo s prvom, malo s drugom momčadi. Stalno sam se vrtio u krug i razmišljao ima li smisla. Bilo mi je jako teško nositi se s tim.

Stalne turbulencije u Hajduku nisu mu išle na ruku.

– U prvoj momčadi bio sam i pod Oreščaninom. U tom trenutku imao sam i ponudu iz Poljske, no nisu me pustili. Naime, obećano mi je da ću dobiti minutažu. U međuvremenu je Oreščanin dobio otkaz, a na njegovo mjesto došao Damir Burić. On mi je odmah kazao da ne računa na mene i da će me poslati u drugu momčad. Opet su govorili da će me pustiti, no to se nije dogodilo u tom trenutku. Ne želim kazati da me namjerno nisu htjeli pustiti, no nije mi bilo logično to što me nisu željeli koristiti, a ni pustiti da odem. Da se razumijemo, ne želim kazati ništa protiv Hajduka. Meni je u Splitu bilo lijepo i navijači su me izvrsno primili. Samo, ljudi u klubu imali su drukčiju viziju.

Špikić je tako pola godine proveo u drugoj Hajdukovoj momčadi.

– Nakon pola godine u klub su došli Mario Stanić i Ivan Kepčija. Oni su odlučili da mogu otići i onda je dogovoren transfer s Goricom. Hvala bogu...

Od agonije, kako je Špikić opisuje, do igračke renesanse.

– Najljepše godine proveo sam u Dinamu kao klinac, no već se dugo nisam osjećao sretno kao danas u ovoj momčadi Gorice.

O Gorici je htio još nešto kazati.

– Najveća odlika ove momčadi je hrabrost. Novi igrači žele se nametnuti i pokazati da mogu igrati sa svima. Gorica ima izniman potencijal za daljnji rast. Rekao bih da smo sada na pedeset posto svojih mogućnosti. Zato sam uvjeren da će ova momčad rasti i nakon što odem ja, Kristijan Lovrić ili bilo koji drugi igrač - zaključio je.