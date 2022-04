Ivica Zubac skroman u porazu Clippersa i oproštaju od ove sezone

Košarkaši Atlante i New Orleansa posljednji su sudionici ovosezonskog NBA doigravanja. Ti su klubovi slavili u završnim utakmicama play-ina i to u gostima.

Atlanta je pobijedila kod Clevelanda 107:101 te će u prvom krugu doigravanja igrati protiv Miamija, najbolje momčadi Istočne konferencije. New Orleans je, pak, u Los Angelesu svladao Clipperse 105:101 i na startu doigravanja ide na Phoenix, najbolju momčad na Zapadu i općenito momčad s najboljim omjerom u ligi.

Atlanta je nakon Charlotte svladala i Cleveland u play-inu, s tim da je Cleveland imao stalnu prednost do treće četvrtine. Nastavak utakmice Atlanta je odlično odradila, pogotovo treću dionicu koju je dobila s deset poena razlike (33-23).

U nastavku susreta napadački se razigrao Trae Young koji je utakmicu završio s 38 poena uz šut iz igre 13-25. Dodao je tome i devet asistencija, a najbolju je pratnju dobio u Bogdanu Bogdanoviću koji je dodao 19 koševa i pet skokova. Atlanta je, inače, tijekom prvog dijela susreta ostala bez ozlijeđenog prvog centra Clinta Capele, ali to na kraju nije ostavilo traga na Hawksima.

Foto: Reuters

Kod Clevelanda su najbolji bili Lauri Markkanen s 26 poena (6-12 za tri poena) i osam skokova, dok je Darius Garland dodao 21 poen uz devet asistencija.

New Orleans je poslije domaćeg slavlja protiv San Antonija svladao i Clipperse u gostima 105-101, koji su ovu utakmicu odigrali bez Paula Georgea. Naime, u sezoni kada je Kawhi Leonard daleko od parketa, prvi adut Clippersa je dan prije utakmice ostao izvan kruga momčadi zbog pozitivnog testa na COVID-19.

New Orleans je bolje otvorio utakmice te je imao +10 na poluvremenu. No, predvođeni Jacksonom i Morrisom domaći sastav je sve okrenuo u trećoj četvrtini te je otišao na dvoznamenkastu prednost. Tu nije bio kraj preokretima, već je završnica pripala gostima. New Orleans je dobio zadnju dionicu s 31-17 što je bilo dovoljno za konačno slavlje i odlazak na Phoenix u prvom krugu doigravanja.

Ključni trenutak ogleda dogodio se kod vodstva domaćina 94-91 nakon čega je krenula serija gostiju od 10-0.

Sjajnu je utakmicu za goste odigrao Brandon Ingram koji je ubacio 30 poena uz šest skokova i dodavanja te jako dobar šut 14-21. CJ McCollum je dodao 19, a Larry Nance jr. 14 poena i 16 skokova.

Clippersima nisu bili dovoljni Reggie Jackson (27 poena, sedam skokova i osam asistencija) i Marcus Morris (27 poena, devet skokova i pet asistencija). Hrvatski centar Ivica Zubac proveo je na parketu 13 minuta te je ubacio osam poena uz šut iz igre 3-5 i 2-4 s linije slobodnih bacanja. Dodao je tome i četiri skoka te jednu asistenciju.