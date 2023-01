Ivaniševićev sin postao prvak Hrvatske!

Da je Goran Ivanišević bio sjajan tenisač, to svi znamo, a sada smo se uvjerili da je svoj talent prenio i na sina.

Naime, u Ogulinu je na hrvatskom prvenstvu za tenisače do 16 godina Emanuel Ivanišević osvojio pehar. U konkurenciji parova s Franom Sučićem iz TK Split 1950 postao je državni prvak do 16 godina.

Emanuel inače trenira u zagrebačkom klubu Zagi, a Sučić je pak i u pojedinačnoj konkurenciji došao do finala gdje je izgubio od klupskog suigrača Duje Markovine, prvog nositelja turnira.

Markovina je u prvom kolu izbacio baš Ivaniševića sa 6:1, 6:2.