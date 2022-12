velika analiza: što svijet može dobiti od hrvatske

Strani mediji danima pišu zašto je lijepo biti Hrvat: 'Oni su kao bojni brod, iskovani u ratu za dom. Zato se ne predaju'

“Hrvatima u očima gori vatra, iskazuju beskrajnu volju i strast” – napisao je Bild, najnakladniji europski dnevni list ističući kako su hrvatski reprezentativci postali čudo jer su “požudni” (ustrajni do kraja i nikad ne razmišljaju o predaji), “iskreni” (izravni, autentični) i “srčani” (“Igrači slave s dječicom na igralištu”). Milijuni ljudi koji prate nogomet, od Aljaske do Novog Zelanda i od Ognjene zemlje do krajnjeg sjeveroistoka Rusije, bez obzira na njihovo obrazovanje i zanimanje, masovno su u internetske pretraživače upisivali pojam “Croatia” i pokušali doznati još ponešto o zemlji koja se plasirala u finale prvenstva. A svi koji se bave promocijom znaju da je danas u moru informacija, ponuda i reklama najteže se izboriti za nečiju pozornost, odnosno motivirati ga da sam počne istraživati o vama. Hrvatskoj je to, zahvaljujući našoj reprezentaciji, uspjelo. Do kraja prvenstva o Hrvatskoj je objavljeno više sadržaja nego tijekom 28 godina njezina postojanja.