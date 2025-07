Ivan Ljubičić žestoko spustio legendi zbog komentara: Rekao je jednu glupost

Legendarni hrvatski tenisač Ivan Ljubičić, bivši treći tenisač svijet i nekadašnji trener Rogera Federera, smatra da su usporedbe s prošlim vremenima još preuranjene.

- Prvi put sam čuo za Alcaraza kad je kao 16-godišnjak igrao protiv Sinnera, koji je tada imao 18 godina, na jednom Challenger turniru. Moj bivši trener Riccardo Piatti tada je trenirao Sinnera, pa sam znao sve o njemu – i tako sam saznao i za Alcaraza. Odmah se vidjelo da je iznimno talentiran, ali da će biti ovako dobar – to se nikada ne može znati unaprijed. Obojica imaju ogromnu želju i glad za Grand Slam trofejima i zanimljivo će biti pratiti dokle mogu dogurati - rekao je za Tagesanzeiger.

Finale Roland Garrosa između Alcaraza i Sinnera mnogi su proglasili jednim od najboljih u povijesti tenisa, međutim naša legenda je oprezna po tom pitanju.

- To je bio jako dobar meč. Vrlo, vrlo, vrlo dobar. I dramaturgija je bila savršena – spašene meč lopte, preokreti... Ali ljudi uvijek vole pretjerivati. John McEnroe je rekao da Nadal protiv Alcaraza i Sinnera ne bi imao šanse. To je glupost. Još nismo vidjeli najbolje od Alcaraza i Sinnera. Imaju puno prostora za napredak. Nova generacija je uvijek na neki način bolja od prethodne, ali ne mislim da su oni već sada ispred Federera i Nadala. Ponekad pogledam mečeve iz 2005., 2008., 2012. ili 2015. – to je bio nevjerojatan tenis. I dalje ostajem impresioniran onime što su Roger i Rafa tada pokazivali - izjavio je Ljubičić.