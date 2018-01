Pogledajte kako je i Ljubičića dirnuo emotivan govor Rogera Federera

Roger Federer se šestim naslovom na Australian Openu izjednačio s Novakom Đokovićem i legendarnim Australcem Royom Emersonom.

Švicarcu je to 20. Grand Slam naslov u 30 finala na najvećim turnirima. Federer ove godine u Melbourneu do finala nije izgubio set, a onda se protiv našeg Čilića morao dobro namučiti u pet setova (6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1).

Zato ne čudi da su Rogera nakon meča preplavile emocije.

What an emotional speech! 🙌



Roger Federer struggles to hold back the tears at the #AusOpen pic.twitter.com/RJra3voK7Y