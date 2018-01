Nevjerojatno! I legende se složile: Organizatori zakinuli Čilića protiv Federera!

Uoči finala Australian Opena organizatori turnira odlučili su zatvoriti krov, što nije naišlo na odobravanje teniske javnosti. Štoviše, mnogi su uvjereni da je takva odluka išla na ruku Rogera Federera.

Naime, u Australiji ne pada kiša pa s te strane nije bilo potrebe za krovom. Što se pak pravila vezanog uz ekstremne temperature tiče, ni tu nije bilo rezona. Pravilo je da se krov eventualno zatvori ako su temperature iznad 40 stupnjeva, a u trenutku kad su finalisti izašli na teren, tamo je bilo oko 36 stupnjeva.

One guy warms up indoors, other warms up outdoors before the finals. Roof is closed. 🤔 This is so wrong for a GS final which is an outdoor event, which means you should have to deal with the elements. So far one sided. I hope Cilic can get back into the match.