Federer se naklonio Čiliću, Marin dobio ovacije s tribina

Roger Federer po šesti put u karijeri osvojio je Australian Open. Švicarski tenisač ponudio je još jedan nevjerojatan nastup na ovom turniru i na kraju u finalu svladao našeg Marina Čilića sa 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1.

Federer je tako potvrdio da je i u 37. godini u nevjerojatnoj formi, ovo mu je bio 20. Grand slam naslov u karijeri, što ga čini uvjerljivo najboljim u povijesti.

- Ovo je bajka koja se nastavlja. Prošla godina bila je sjajna, sad se to nastavlja. To je fantastično. Čestitam Marinu, bio si sjajan na ovom turniru. Sad si treći na svijetu, to je veliko postignuće, vjerujem da ćeš još napredovati, rekao je Federer te zahvalio svima i na kraju zaplakao.

Marin Čilić nakon finala bio je razočaran, što je i razumljivo, ali može biti ponosan na svoj nastup u Australiji.

- Prije svega čestitam Federeru, njegovu treneru Ivanu Ljubičiću i svima u njegovom timu. Mogla su to biti dva najbolja meča, ali Roger je igrao sjajno u ovom finalu. Zahvaljujem svom timu, bili ste nevjerojatni. Počeli smo ovu godinu odlično, nadam se da ćemo ove godine imati još Grand slam finala i da ćemo ih u budućnosti i osvojiti, rekao je Čilić pa dodao:

- Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji, svim volonterima, sakupljačima loptica, vozačima, ljudima koji rade u restoranu... Svi ste bili nevjerojatni. Hvala ovoj publici, užitak mi je igrati ovdje, nadam se da ću dolaziti u Australiju još mnogo godina, zaključio je Čilić i dobio ovacije.

"It was an amazing journey to come here to the Final: it could've been the best two weeks of my life... It's my honour to play in front of you."



- Marin Cilic, everybody. #AusOpen pic.twitter.com/1P5KVi64om