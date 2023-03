Ivan Čupić protiv Nexea postigao 12 golova, bez promašaja

U velikom hrvatskom derbiju, prvom ove sezone, rukometaši PPD Zagreba pobijedili su Nexe s 30:25. Ovom pobjedom zagrebaši su osvojili prva dva boda za naslov prvaka. A prvak Hrvatske bit će ona momčad koja će prva u međusobnim susretima doći do šest bodova.

Dogovor na kavi

– Odlično smo odigrali prvo poluvrijeme, a onda smo početkom drugog poluvremena stali. Imali smo igrača više, kojeg nismo iskoristili, domaćin je napravio seriju od 5:0 i tu prednost više nismo uspjeli dostići – rekao je Branko Tamše, trener Nexea.

Slavko Goluža, trener PPD Zagreba, bio je zadovoljan nakon susreta.

– Muči me to loše prvo poluvrijeme. U obrani su Musa i Gojun igrali sjajno, a rezultat na semaforu to nije pokazivao. U drugom poluvremenu odigrali smo puno mirnije, koncentriranije, i kada smo poveli sa šest-sedam razlike, sve je bilo gotovo. Drago mi je da je dvorana bila dobro popunjena, moram to naglasiti. Bili smo dobri u prvom dijelu, međutim nedostajalo je koncentracije, pucali smo u tim nekim posljednjim sekundama napada. U drugom dijelu poboljšali smo se u obrani, središnji dio obrane je funkcionirao, zabijali smo s druge strane i na kraju stigli do velike pobjede – istaknuo je Goluža.

Ivan Čupić postigao je 12 pogodaka, bez ijednog promašaja.

– Rekao sam mu neki dan na kavi: "Ivane, ova utakmica kao da je stvorena za tebe" – naglasio je Goluža.

Ivan Čupić je istaknuo:

– Cijelu sezonu sam muku mučio s ozljedom i eto napokon utakmice gdje sam bio "svoj", ekipa mi je vjerovala, neke pogotke zabio sam ja, neke oni. U svakom slučaju, u prvom dijelu imali smo uspone i padove, međutim u drugom dijelu bili smo puno bolji i zasluženo stigli do pobjede. Imamo, eto, 2 boda s Nexeom, slijedi još nekoliko utakmica protiv njih do kraja sezone, međutim treba nastaviti na valu ovog nastupa.

Luka Moslavac bio je jedan od istaknutijih igrača Našičana.

– Super smo ušli u utakmicu, obrana je bila pokretljiva. U napadu smo bili strpljivi, brzo smo dolazili do prilika za pogodak. Ne znam zašto smo drugo poluvrijeme počeli u grču, napravili smo nekoliko tehničkih pogrešaka i domaćin se odvojio na nedostižnu razliku. Ne smije nam se događati da dvaput imamo igrača više i da ne uspijemo postići nijedan pogodak. Ovo je tek prva utakmica protiv "plinara", a do kraja sezone bit će ih još puno – rekao je Moslavac.

Našičani već u utorak igraju u Düsseldorfu, protiv ukrajinskog Motora, prvi susret osmine finala Europske lige.

Gorici važna pobjeda

Gorica i Poreč igrali su pola sata nakon velikog derbija, tako da su prijatelji rukometa mogli vidjeti oba susreta uživo. Nakon dobrog otvaranja gostiju i vodstva u prvih 15 minuta, domaćin preuzima kontrolu nad rezultatom i do kraja prvog dijela uspijeva stvoriti dva pogotka viška za nešto mirniji odlazak na predah. Gosti su sjajni u prvih desetak minuta nastavka i uspijevaju napraviti niz od 2:6 te u 40. minuti imaju dva pogotka prednosti (15:17). I sve do 47. minute malo su vodili gosti, malo domaći, da bi u završnici susreta Gorica podigla nivo svoje igre i napravila seriju 5:2 te na kraju slavila 25:23. S osam pogodaka Jakov Dujić bio je najbolji u domaćim redovima. Uz 10 obrana gostujućih vratara, prvi strijelac Poreča bio je Petar Krupić s devet pogodaka, uz samo jedan promašaj.