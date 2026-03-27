Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
Dea Redžić

Vile na Ibizi, a pod šatorom u snijegu spavaju olimpijski pobjednici

27.03.2026. u 16:30

Zbog Kostelića nas prepoznaju u cijelom svijetu, ali nema tog zlata koje neće osramotiti razni "pijani funkcioneri" koji su iz platinum i VIP šatora krali boce viskija

– Na svakom startu na leđima nosim težinu od 30 Austrijanaca. Ako padnem, to je tragedija hrvatskog sporta, dok svjetske skijaške velesile imaju toliko širu bazu skijaša i sustav koji smo Janica, tata i ja pobijedili bez prebijene pare – u životnom intervjuu rekao je emotivni Ivica Kostelić objašnjavajući koliko su teške olimpijske medalje koje je njegova obitelj stvorila u zemlji bez poštenog skijališta. "Jedan od najtežih i najemotivnijih trenutaka na tom putu bile su prve Janičine Zimske olimpijske igre u Naganu 1998. Bilo je to iznimno teško razdoblje za obitelj jer se i otac ozlijedio, obojica smo ležali kod kuće, a Janica je sama krenula na put. Tada su se prvi put razdvojili. Bilo im je jako teško, posebno ocu koji se nije mogao ni micati jer je imao prijelom noge.

Ključne riječi
Vedran Pavlek USKOK Hrvatski skijaški savez

Komentara 3

Pogledaj Sve
AI
Aikona
16:41 27.03.2026.

Pronašao sam podatak da je godišnji proračun Hrvatskog skijaškog saveza oko 7.5 mil eura za 2023, a Hrvatskog rukometnog saveza oko 9 mil. eur. Mateša i njegov puleni. Obojica žive kao kraljevi. Rezultati i rukometa i skijanje sve govore.

HR
Hrvatska385
16:58 27.03.2026.

Nažalost sumnjam da je tako i u drugim športskim savezima ..nikad mi nije jasno bilo odakle Gobcu iz rukometa toliko para , kao ni odakle Mateši love za sve one ženske poslje Gregorićece kćeri ,,Bog zna kakvo je stanje u nogometnom savezu??svugdje gdje se okrenem-pljačka!!😡

GL
globalsolutions
16:58 27.03.2026.

Tako je to kada politika, a ne sportaši vode sportske saveze, od Tuđmanovih pulena još je jedino na funkciji Mateša koji veze sa sportom nema i jedan od onih koji su Hrvatski sport doveli na margine.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dario Hrebak održao konferenciju za medije
Premium sadržaj
Video sadržaj
11
BOŽENA MATIJEVIĆ

Koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H)...

Možemo uvesti jedan novitet. I politički kuriozitet. Proglasiti da je na području domaće politike "hrebak" postao mjerna jedinica za političku besprizornost. Da baš vidimo koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H), tri hrebaka (3 H), četiri hrebaka (4 H), pet hrebaka (5 H), deset hrebaka (10 H), sto hrebaka (100 H)

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!