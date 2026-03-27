Vile na Ibizi, a pod šatorom u snijegu spavaju olimpijski pobjednici

– Na svakom startu na leđima nosim težinu od 30 Austrijanaca. Ako padnem, to je tragedija hrvatskog sporta, dok svjetske skijaške velesile imaju toliko širu bazu skijaša i sustav koji smo Janica, tata i ja pobijedili bez prebijene pare – u životnom intervjuu rekao je emotivni Ivica Kostelić objašnjavajući koliko su teške olimpijske medalje koje je njegova obitelj stvorila u zemlji bez poštenog skijališta. "Jedan od najtežih i najemotivnijih trenutaka na tom putu bile su prve Janičine Zimske olimpijske igre u Naganu 1998. Bilo je to iznimno teško razdoblje za obitelj jer se i otac ozlijedio, obojica smo ležali kod kuće, a Janica je sama krenula na put. Tada su se prvi put razdvojili. Bilo im je jako teško, posebno ocu koji se nije mogao ni micati jer je imao prijelom noge.