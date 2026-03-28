FOTO Zgodna supruga splitskog gradonačelnika zablistala na crvenom tepihu, evo i tko je ona

Sinoć je u Splitu održana 33. dodjela glazbene nagrade Porin, a na nju je stigao i gradonačelnik Tomislav Šuta i to u društvu supruge Matilde. Par je rado pozirao okupljenim fotografima na crvenom tepihu, ne skidajući osmijeh s lica dok su pozirali pred objektivima.

Matilda je za ovu prigodu odabrala jednostavnu, elegantnu bordo haljinu dugih rukava s decentnim naborima, dok je gradonačelnik Šuta bio u klasičnom tamnom odijelu uz bijelu košulju i kravatu u crvenim tonovima.

27.03.2026., dvorana Gripe, Split - Dolazak uzvanika na svecanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin. Matilda SUta i Tomislav Suta

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni

Inače, Matilda je diplomirana ekonomistica, a s Tomislavom se upoznala tijekom studija financija na Ekonomskom fakultetu. U braku su od siječnja 2008. godine i zajedno imaju troje djece: Zvonimira, Lauru i Klaru.

Šuta je više od 16 godina radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je obnašala funkciju savjetnice za financije. Također je bila članica Vijeća za strategiju razvoja Splita i sudjelovala u Smart City projektu. U siječnju 2025. godine odlučila je dati otkaz u gradskoj upravi kako bi se posvetila obiteljskom poduzeću Financial Office, koje je osnovao njezin suprug. Preuzela je upravljanje tvrtkom nakon što je Tomislav Šuta zbog saborskog mandata morao privremeno napustiti poslovanje.