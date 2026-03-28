FOTO Zgodna supruga splitskog gradonačelnika zablistala na crvenom tepihu, evo i tko je ona

Split: Dolazak uzvanika na svečanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
28.03.2026.
u 14:45

Matilda je za ovu prigodu odabrala jednostavnu, elegantnu bordo haljinu dugih rukava s decentnim naborima, dok je gradonačelnik Šuta bio u klasičnom tamnom odijelu uz bijelu košulju i kravatu u crvenim tonovima

Sinoć je u Splitu održana 33. dodjela glazbene nagrade Porin, a na nju je stigao i gradonačelnik Tomislav Šuta i to u društvu supruge Matilde. Par je rado pozirao okupljenim fotografima na crvenom tepihu, ne skidajući osmijeh s lica dok su pozirali pred objektivima.

Matilda je za ovu prigodu odabrala jednostavnu, elegantnu bordo haljinu dugih rukava s decentnim naborima, dok je gradonačelnik Šuta bio u klasičnom tamnom odijelu uz bijelu košulju i kravatu u crvenim tonovima.

27.03.2026., dvorana Gripe, Split - Dolazak uzvanika na svecanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin. Matilda SUta i Tomislav Suta Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni
Inače, Matilda je diplomirana ekonomistica, a s Tomislavom se upoznala tijekom studija financija na Ekonomskom fakultetu. U braku su od siječnja 2008. godine i zajedno imaju troje djece: Zvonimira, Lauru i Klaru.

Šuta je više od 16 godina radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je obnašala funkciju savjetnice za financije. Također je bila članica Vijeća za strategiju razvoja Splita i sudjelovala u Smart City projektu. U siječnju 2025. godine odlučila je dati otkaz u gradskoj upravi kako bi se posvetila obiteljskom poduzeću Financial Office, koje je osnovao njezin suprug. Preuzela je upravljanje tvrtkom nakon što je Tomislav Šuta zbog saborskog mandata morao privremeno napustiti poslovanje.

Zagreb: Urednica i voditeljica Tončica Čeljuska
SJEĆATE LI SE?

VIDEO Tončica Čeljuska prisjetila se čuvene anegdote koja je završila i u showu 'Ellen': 'Mislila sam da režiser ne snima'

Riječ je o poznatoj sceni iz emisije "Studio 4" 2015. godine, u kojoj su gostovali Ljubo Jurčić i Ivan Šuker. Dok je Ivan Šuker govorio o financijama, stolac je popustio pod njim, što je zabilježeno kamerom. Iako se Tončica Čeljuska jedva suzdržala od smijeha, Ivan Šuker je ostao profesionalan i nastavio emisiju kao da se ništa nije dogodilo, komentirajući da mu to nije prvi put

