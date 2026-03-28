SKIJAŠKI LETOVI

Reprezentacija Austrije pobjednik ekipnog natjecanja na Planici

Ski Jumping - Women's Large Hill Individual
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.03.2026.
u 15:05

U jedinom klasičnom ekipnom natjecanju ove sezone, austrijski letači Daniel Tschofenig, debitant Markus Müller, Stefan Kraft i Stephan Embacher ponovili su prošlogodišnju pobjedu.

Austrijska reprezentacija pobjednik je jubilarnog, 20. ekipnog natjecanja za Svjetski kup u skijaškim letovima na Planici. 

Junak ekipe svakako je najveći rival Domena Prevca u borbi za Mali globus, Embacher, koji unatoč teškom padu u petak u Planici u subotu preletio 233,5 i 221 metar.

Austrija je pobijedila s 1439,5 bodova, drugo mjesto je zauzela reprezentacija Japana s 1425,6 bodova, dok je treća bila Norveška s 1418 bodova. U ukupnom poretku Svjetskog kupa prva je Austrija s 5.986 bodova, ispred drugoplasirane Slovenije s 4.303 boda i trećeplasiranog Japana s 4.118 bodova.
