Reprezentacija Austrije pobjednik ekipnog natjecanja na Planici

Austrijska reprezentacija pobjednik je jubilarnog, 20. ekipnog natjecanja za Svjetski kup u skijaškim letovima na Planici.

U jedinom klasičnom ekipnom natjecanju ove sezone, austrijski letači Daniel Tschofenig, debitant Markus Müller, Stefan Kraft i Stephan Embacher ponovili su prošlogodišnju pobjedu.

Junak ekipe svakako je najveći rival Domena Prevca u borbi za Mali globus, Embacher, koji unatoč teškom padu u petak u Planici u subotu preletio 233,5 i 221 metar.

Austrija je pobijedila s 1439,5 bodova, drugo mjesto je zauzela reprezentacija Japana s 1425,6 bodova, dok je treća bila Norveška s 1418 bodova. U ukupnom poretku Svjetskog kupa prva je Austrija s 5.986 bodova, ispred drugoplasirane Slovenije s 4.303 boda i trećeplasiranog Japana s 4.118 bodova.