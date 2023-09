Istražili smo koliko se penala sudilo za Hajduk, a koliko za Dinamo. Ovo su rezultati

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u travnju ove godine objavio je rezultate svoje ekspertize u kojoj se – analizirajući podatke iz 75 najznačajnijih nacionalnih liga – istraživalo kojim je klubovima od siječnja 2020. do travnja 2023. dosuđeno najviše penala. Prvi je na toj listi bio kostarikanski Herediano, za koji su u navedenom razdoblju dosuđena čak 44 penala. Odmah iza njega, sa samo jednim penalom manje, bili su Hajduk i najtrofejniji egipatski klub Zamalek iz Kaira.

Tragom ovoga istraživanja fokusirali smo se na posljednje četiri sezone, dakle od 2020./2021. – u kojoj je Marko Livaja pojačao Hajduk – do danas, te ponovno prebrojili Hajdukove, ali i Dinamove kaznene udarce u svim natjecanjima, dakle samo one dosuđene unutar devedeset ili 120 minuta, a ne one u raspucavanjima.

Ishod je sljedeći: Hajduk – Dinamo 38:37 u ukupnom broju penala, a u Hrvatskoj ligi ipak uvjerljivijih 34:26 za bijele. Ta prednost u ofenzivnim akcijama koje su rezultirale kaznenim udarcima u konačnici nije puno značila bijelima u bodovnom smislu, budući da je Dinamo u tom razdoblju osvojio čak četrdeset bodova više (261:221). I u sve četiri sezone bio prvak, dok je Hajduk tri puta bio doprvak, a jednom čak i četvrtoplasiran.

Kada je nastala tolika Hajdukova prednost u jedanaestercima? Naravno u protekle tri sezone, kada su i nastajali vicevi o Livajinim penalima, pa su tako za Splićane bila dosuđena čak 33 kaznena udarca u Prvoj HNL, od kojih je sam Livaja realizirao čak 20 (dva je zabio u Hrvatskom kupu). U sezoni 2020./2021. za Hajduk je bilo dosuđeno 12 (za Dinamo 9), u sezoni 2021./2022. za Hajduk 12 (za Dinamo 6), a u sezoni 2022./2023. za Hajduk 9 (za Dinamo 7) penala u Hrvatskoj ligi. Dinamo je Hajdukovu prednost u penalima počeo smanjivati ove sezone, u kojoj je prednost plavih za sada 4:1. Taj jedan Livaja nije realizirao u utakmici protiv Slavena Belupa, pa dolazimo do iznenađujućega podatka kako Hajduk ove sezone nijedan od svojih 12 pogodaka u Hrvatskoj ligi nije postigao s bijele točke. Dinamo je pak od svoja četiri realizirao tri – Hajdukov vratar Ivan Lučić obranio je u prvom kolu penal Bruni Petkoviću.

Kad smo već kod usporedbi Hajdukovih i Dinamovih penala, nije naodmet napomenuti kako je plavima od ljeta 2020. godine u europskim utakmicama dosuđeno deset kaznenih udaraca, a Hajduku samo dva (realizirali su ih Marco Fossati protiv Villarreala i Filip Krovinović protiv Tobola). Istina, Hajduk je u tom razdoblju igrao samo deset, a Dinamo čak pedeset europskih utakmica.