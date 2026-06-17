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ANKETA Hrvatska i Engleska imaju dugu povijest velikih utakmica: Mogu li vatreni još jednom do slavlja?

ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Luka Zovko
17.06.2026.
u 18:10

Prvi službeni susret odigran je u travnju 1996. Završilo je 0:0, a bio je riječ o prijateljskom susretu uoči Europskog prvenstva 1996. koje je odigrano baš u Engleskoj

Susreti Hrvatske i Englesku razvili su se kroz recentnu povijest u jedno od najprepoznatljivijih europskih rivalstava. Iako dvije reprezentacije nisu odigrale velik broj utakmica, gotovo svaki njihov dvoboj imao je ogroman ulog.

Prvi službeni susret odigran je u travnju 1996. Završilo je 0:0, a bio je riječ o prijateljskom susretu uoči Europskog prvenstva 1996. koje je odigrano baš u Engleskoj. Bilo je to natjecanje na kojem se Hrvatska po prvi puta pojavila na velikoj sceni i odmah stigla do četvrtfinala gdje je bolja bila Njemačka.

Novi veliki okršaj stigao je na Europskom prvenstvu 2004. u Portugalu, kada su se momčadi ponovno susrele u skupini. Utakmica je završila bez pogodaka (0:0), a Engleska je tada propustila priliku za prolazak dalje.

Velika parada navijača Hrvatske u Dallasu

Jedan od najpoznatijih dvoboja dogodio se u kvalifikacijama za Euro 2008. Hrvatska je tada dvaput svladala Englesku, uključujući i povijesnu pobjedu na Wembleyju 3:2, koja je izravno utjecala na to da Engleska ne izbori plasman na Europsko prvenstvo. Ta se utakmica i danas često spominje kao jedan od najvećih trenutaka hrvatskog nogometa.

Englezi su uzvratili u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010., kada su u Londonu pobijedili 5:1 u utakmici koja je Hrvatskoj nanijela jedan od najtežih poraza u tom razdoblju i ostavila je bez plasmana na Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici.

Zatim je stigla 2018. godina i Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Hrvatska je izbacila Englesku u polufinalu turnira, i to u infarktnoj završnici, golom Marija Mandžukića pred kraj produžetaka. Uslijedili su susreti u skupini A tada novoosnovane Lige nacija, u kojoj je Hrvatska na domaćem terenu odigrala neriješeno, a u gostima izgubila 2-1.

Poslijedni susret koji su ove dvije reprezentacije odigrale bio je na Europskom prvenstvu 2021. godine. Tada je domaćin Engleska u prvom kolu skupine slavila minimalnim rezultatom 1-0, a sad već 5 godina kasnije, nadamo se da Hrvatska može uzvratiti za taj poraz, isto u prvom kolu skupine na jednom velikom natjecanju.

Ključne riječi
Engleska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026.

Komentara 4

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18
188
18:22 17.06.2026.

Završiti će tako da će ih boliti glava od trčanja sim tam. Samo sretnik kojem će se najmanje vrtiti od trčanja sim tam sat i pol će znati gdje je lopta i napucati je u gol.

ZA
zagi177
18:24 17.06.2026.

Unfortunately , not this time , 3:1 England

NO
Novojavnoime
19:27 17.06.2026.

istina, duga povijest, dali su nam po p puno puta samo da nas opet sudac ne za ili da nam ne bude taško disati ili da kiša ne pada ili da publika ne bude pre glasna ili da opet ne bude potres na Filipinima

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