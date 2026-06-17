ANKETA Hrvatska i Engleska imaju dugu povijest velikih utakmica: Mogu li vatreni još jednom do slavlja?

Susreti Hrvatske i Englesku razvili su se kroz recentnu povijest u jedno od najprepoznatljivijih europskih rivalstava. Iako dvije reprezentacije nisu odigrale velik broj utakmica, gotovo svaki njihov dvoboj imao je ogroman ulog.

Prvi službeni susret odigran je u travnju 1996. Završilo je 0:0, a bio je riječ o prijateljskom susretu uoči Europskog prvenstva 1996. koje je odigrano baš u Engleskoj. Bilo je to natjecanje na kojem se Hrvatska po prvi puta pojavila na velikoj sceni i odmah stigla do četvrtfinala gdje je bolja bila Njemačka.

Novi veliki okršaj stigao je na Europskom prvenstvu 2004. u Portugalu, kada su se momčadi ponovno susrele u skupini. Utakmica je završila bez pogodaka (0:0), a Engleska je tada propustila priliku za prolazak dalje.

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Jedan od najpoznatijih dvoboja dogodio se u kvalifikacijama za Euro 2008. Hrvatska je tada dvaput svladala Englesku, uključujući i povijesnu pobjedu na Wembleyju 3:2, koja je izravno utjecala na to da Engleska ne izbori plasman na Europsko prvenstvo. Ta se utakmica i danas često spominje kao jedan od najvećih trenutaka hrvatskog nogometa.

Englezi su uzvratili u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010., kada su u Londonu pobijedili 5:1 u utakmici koja je Hrvatskoj nanijela jedan od najtežih poraza u tom razdoblju i ostavila je bez plasmana na Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici.

Zatim je stigla 2018. godina i Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Hrvatska je izbacila Englesku u polufinalu turnira, i to u infarktnoj završnici, golom Marija Mandžukića pred kraj produžetaka. Uslijedili su susreti u skupini A tada novoosnovane Lige nacija, u kojoj je Hrvatska na domaćem terenu odigrala neriješeno, a u gostima izgubila 2-1.

Poslijedni susret koji su ove dvije reprezentacije odigrale bio je na Europskom prvenstvu 2021. godine. Tada je domaćin Engleska u prvom kolu skupine slavila minimalnim rezultatom 1-0, a sad već 5 godina kasnije, nadamo se da Hrvatska može uzvratiti za taj poraz, isto u prvom kolu skupine na jednom velikom natjecanju.