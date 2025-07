Isplivali novi detalji pogibije Dioga Jote, vozač kamiona: 'Znam što sam vidio, toga nije bilo!'

Potpuni preokret dogodio se u istrazi tragične prometne nesreće u kojoj su živote izgubili nogometaš Liverpoola Diogo Jota (28) i njegov mlađi brat Andre Silva (26). U javnost je istupio portugalski vozač kamiona Jose Azevedo koji tvrdi da je bio izravni svjedok događaja te da Jotin zeleni Lamborghini Huracan, vrijedan oko 210.000 eura, nije jurio kobne noći. Azevedo, koji je snimio potresne prizore zapaljenog automobila, odlučio je progovoriti kako bi obitelji stradalih prenio istinu i umirio vlastitu savjest. "Prošli su pored mene potpuno mirno, bez prekoračenja brzine. Imate moju riječ da nisu jurili. Zaustavio sam se, zgrabio aparat za gašenje požara i pokušao pomoći, ali zbog siline udara nije se moglo učiniti apsolutno ništa", izjavio je Azevedo u videu snimljenom iz kabine svog kamiona, pokazujući detalje koji dokazuju da je upravo on autor snimke koja je obišla svijet.

Njegovo svjedočanstvo dobiva na težini zbog činjenice da svakodnevno prometuje ozloglašenom autocestom A-52 na sjeverozapadu Španjolske, gdje se nesreća dogodila. Opisao ju je kao "bezvrijednu" i "mračnu" cestu koju poznaje do najsitnijih detalja. "Savjest mi je čista. Znam što sam vidio te noći, iako tada nisam znao tko je u automobilu. Tek sljedećeg jutra doznao sam da se radi o braći. Moja sućut obitelji", poručio je, dodajući da je bio potaknut na javni istup zbog internetskih kritičara koji su ga optuživali da je samo snimao radi popularnosti, a nije pružio pomoć. Njegov iskaz nije usamljen; u međuvremenu se javio i drugi vozač kamiona, Jose Aleixo Duarte, koji je potvrdio da ga je Jotin automobil prestigao pet minuta prije nesreće krećući se "umjerenom brzinom".

Ove izjave u potpunoj su suprotnosti s preliminarnim rezultatima istrage španjolske Civilne garde. Policija je, naime, objavila kako sve upućuje na to da je uzrok nesreće bio "moguće značajno prekoračenje brzine". Forenzičari detaljno analiziraju tragove kočenja i stanje guma, a početna teorija navodi da je došlo do pucanja gume tijekom pretjecanja, nakon čega je Lamborghini Huracan sletio s ceste, nekoliko se puta prevrnuo i zapalio. U službenom priopćenju stoji: "Stručno izvješće još se dovršava. Sve provedene provjere za sada upućuju na to da je vozač vozila bio Diogo Jota. Konačno izvješće bit će predano nadležnom sudu."

I dok se čeka konačni pravorijek istrage, sve je više glasova koji upiru prstom u katastrofalno stanje same autoceste A-52. Predstavnik središnje vlade za pokrajinu Zamora, gdje se nesreća dogodila, javno ju je označio kao "vrlo opasnu". Prema podacima, samo u 2023. godini na toj je dionici zabilježeno 19 nesreća. Vozači se neprestano žale na brojne udarne rupe i lošu signalizaciju, a samo tijekom jednog mjeseca 2024. godine ministarstvu prometa upućeno je oko 40 pritužbi. Javier Lopez Delgado, predsjednik Španjolske udruge revizora cestovne sigurnosti, istaknuo je da je na istom mjestu samo osam dana ranije teško stradala 60-godišnja žena te naglasio: "Ne vjerujem u slučajnosti. Kada dva različita automobila slete s ceste na istoj točki, nešto nije u redu."

Stručnjaci smatraju da je do tragedije doveo splet više faktora. Iako neki, poput Lopeza Delgada, vjeruju da brzina jest igrala ulogu jer "da su vozili 90 km/h, vjerojatno ne bi poginuli", ističu i da je stanje asfalta bilo vidljivo loše te da zaštitna ograda nije bila adekvatno postavljena. Autocesta A-52 prolazi kroz planinska i šumovita područja, poznata po čestim maglama i slaboj rasvjeti, što dodatno otežava vožnju. Unatoč tome, ključna je prometnica za vozače koji iz sjevernog Portugala putuju prema lukama Santander i Bilbao ili dalje prema Francuskoj.

Podsjetimo, braća su bila na putu za Santander kako bi se ukrcala na trajekt za Veliku Britaniju. Diogo Jota, otac troje djece, nije smio putovati zrakoplovom zbog nedavne operacije pluća. Samo 11 dana prije smrti oženio je svoju dugogodišnju partnericu Rute Cardoso. Tragično preminula braća sahranjena su u svom rodnom gradu Gondomaru u Portugalu, a na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni suigrači iz Liverpoola i portugalske reprezentacije.