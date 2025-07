Evo zašto Cristiano Ronaldo nije bio na pogrebu Dioga Jote, sestra je emotivnom objavom rekla sve

Odluka Cristiana Ronalda da ne prisustvuje pogrebu svog reprezentativnog kolege Dioga Jote i njegovog brata Andréa Silve izazvala je lavinu reakcija u Portugalu i šire. Dok su se brojni nogometaši, uključujući zvijezde poput Virgila van Dijka, Brune Fernandesa i Bernarda Silve, okupili u crkvi Igreja Matriz u Gondomaru kako bi se oprostili od tragično preminule braće, Ronaldov izostanak mnogi su dočekali s nerazumijevanjem. Pojedini mediji i komentatori njegovu su odsutnost nazvali "neobjašnjivom" i "nedopustivom" za kapetana reprezentacije, potičući val kritika na društvenim mrežama. Međutim, ubrzo se oglasila njegova sestra Katia Aveiro, koja je u emotivnoj objavi ponudila drugu stranu priče i stala u čvrstu obranu svog brata.

Katia je otkrila da je Ronaldo odlučio ostati po strani iz dubokog poštovanja prema ožalošćenoj obitelji, ne želeći da njegova prisutnost pretvori sprovod u medijski cirkus. Prema navodima, Ronaldo je osobno kontaktirao suprugu i roditelje Dioga Jote kako bi im izrazio sućut i objasnio svoje razloge, a obitelj je njegovu odluku u potpunosti razumjela i podržala. Svjestan svoje globalne slave, Ronaldo je procijenio je da bi njegov dolazak u malo mjesto Gondomar izazvao kaos i odvukao pažnju s onoga što je u tom trenutku bilo jedino važno – dostojanstvenog oproštaja od dvojice mladića. Njegova sestra je tu odluku nazvala "mudrom", naglašavajući da prava podrška ne zahtijeva uvijek fizičku prisutnost pred kamerama.

Kako bi dodatno pojasnila bratov stav, Katia se prisjetila najbolnijeg trenutka iz vlastitog života – smrti njihovog oca Joséa Dinisa Aveira 2005. godine. "Kada je moj otac umro, osim boli zbog gubitka, morali smo se nositi s poplavom kamera i znatiželjnika na groblju i svugdje gdje smo išli. Pažnja javnosti tada nije bila ni blizu onome što je danas... Nismo mogli napustiti kapelicu, to je bilo moguće tek u trenutku pokopa, tolika je bila gužva", napisala je na Instagramu. "Na sprovodu su bili predsjednici, tadašnji izbornik Luíz Felipe Scolari... Ne sjećam se da sam ikoga od njih vidjela. Bol me zaslijepila. O boli i pravoj podršci nikada nećete znati što znači dok to sami ne prođete."

Vidno pogođena kritikama, Katia je uputila oštru poruku javnosti i medijima. "Postaje zamorno. Fanatizam. Kritiziranje za ništa, ponavljam, za ništa... Bolesno društvo... Apsurdno je sramotno gledati TV kanale, komentatore i društvene mreže kako naglašavaju jednu (mudru) odsutnost umjesto da s poštovanjem odaju počast boli uništene obitelji. Sram me i gledati. Žalosno", poručila je, dodavši da će blokirati svakoga tko joj pošalje poruku u kojoj kritizira njezinog brata. Svoju je objavu zaključila mračnom refleksijom: "Ljudsko zlo je također rat. I svaki dan se moramo boriti protiv njega."

Prije nego što je uopće postalo pitanje hoće li doći na pogreb, Cristiano Ronaldo se dirljivom porukom oprostio od svog suigrača. "Nema smisla. Upravo smo bili zajedno u reprezentaciji, upravo si se oženio. Tvojoj obitelji, ženi i djeci šaljem sućut i želim im svu snagu svijeta. Znam da ćeš uvijek biti s njima. Počivajte u miru, Diogo i André. Svima ćete nam nedostajati", napisao je Ronaldo nedugo nakon što je vijest o tragediji potvrđena.