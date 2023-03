Isplivala istina o porijeklu majke Novaka Đokovića. Tenisačev djed otkrio malo poznate detalje

Majka proslavljenog srpskog tenisača Novaka Đokovića, samozatajna Dijana, po nacionalnosti je Hrvatica porijeklom Slavonije, točnije grada Vinkovaca. Njeni otac i majka su rođeni u Slavoniji, ali su se tijekom mladosti oboje preselili u Beograd, gdje su se vjenčali i gdje je rođena Novakova majka.

- Po nacionalnosti sam Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. U istom mjestu je rođena i moja bivša supruga, Novakova baka. Tamo smo se i upoznali. Bili smo vojnici koji su došli služiti. Ja sam došao u Beograd, a ona je još išla u školu pa smo se kasnije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Ja sam uvijek govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, nikad nisam bio Srbin. Dijana je rođena u Beogradu i tamo je odrasla - rekao je svojedobno Novakov djed Zdenko Žagar.

- Normalno je da će više biti naklonjen Srbima i nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavljao kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga zvali. Prije nekoliko mjeseci javio mi se rođak koji živi u Vinkovcima da me pita gdje je rođena Dijana. Dakle, u Hrvatskoj se o tome raspravlja - poručio je Zdenko, koji već neko vrijeme nije u kontaktu s kćeri jer su se on i njena majka razdvojili.

Đoković se smatra jednim od najboljih tenisača u povijesti, a nedavno je izgubio prvo mjesto od sjajnog španjolskog tenisača Alcaraza.