LIJEPA ZARADA

Inter otkrio detalje Sučićevog transfera: Postao je jedan od najskupljih igrača Dinama

UEFA Champions League - Inter Milan v Slavia Prague
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
18.10.2025.
u 11:24

Ukupno su potrošili 82.8 milijuna eura, a najviše na brazilskog krilnog igrača Luisa Henriquea koji je stigao iz francuskog Marseillea za 24 i pol milijuna eura. Odmah iza njega je Sučić

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Sučić ovog je ljeta preselio iz zagrebačkog Dinama u trostrukog prvaka Europe milanski Inter. Taj je transfer dogovoren još početkom godine, no Sučić se zadržao na Maksimiru sve do ljeta kada je i službeno postao igrač 'Nerazzura'. Inter je sada objavio i detalje svih svojih poslovanje ovog ljeta.

Ukupno su potrošili 82.8 milijuna eura, a najviše na brazilskog krilnog igrača Luisa Henriquea koji je stigao iz francuskog Marseillea za 24 i pol milijuna eura. Odmah iza njega je Sučić koji je plaćen 15.5 milijuna eura. Prvotno se pretpostavljalo kako je transfer dogovoren za 14 milijuna eura uz 2.5 milijuna mogućih bonusa i 10 posto zarade od budućeg transfera.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Početna odšteta je ipak neŠto veća, a bonusi su dogovoreni za Sučićeve nastupe u dresu milanskog kluba. Dinamo će dobiti dodatnih 500 tisuća eura za svakih 20 utakmica koje Sučić odigra, a nastupi kraći od 45 minuta računaju se kao pola utakmice te se oni kumulativno zbrajaju. Također su dogovoreni posebni bonusi u slučaju da Sučić s Interom postane prvak Italije ili zaigra u četvrtfinalu Lige prvaka.

Sučić je ovim transferom postao sedma nasjkuplja prodaja u povijesti Dinama. Za veće iznose otišli su samo Joško Gvardiol, Dani Olmo, Marko Pjaca, Luka Modrić, Josip Šutalo i Martin Baturina.

Ključne riječi
Transfer Inter Dinamo Petar Sučić

