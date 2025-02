Insajder najavljuje veliki transfer! Dinamo ga je platio 2 milijuna eura, a sad ga šalju u Rusiju

Prema pisanju transfer insajdera Lorenza Leporea, Dinamov igrač Mauro Perković trebao bi potpisati ugovor s ruskim PFC Sochijem. Navodi kako su uvjeti transfera dogovoreni među klubovima. Perković bi trebao otići na posudbu uz opciju otkupa uz 1.2 milijuna eura odštete.

