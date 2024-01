Incidenti u Kölnu, Francuzi optužili hrvatske navijače za rasizam: 'Bili su jako nasilni prema nama'

Hrvatska muška rukometna reprezentacije poražena je od Francuske s 34-32 (18-18) na startu druge faze natjecanja na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, ali je do posljednjih trenutaka bila u igri za osvajanje barem jednog boda. Nažalost, što zbog prevelikog broja pogrešaka, što zbog nekolicine dvojbenih odluka norveškog sudačkog para, izabranici Gorana Perkovca još su jednom poraženi od Francuza.

GALERIJA Hrvatska izgubila od Francuske u rukometnom klasiku

Nažalost, ovaj dvoboj unatoč sjajnoj atmosferi nije prošao bez incidenata, u jednom trenutku skoro je izbila tučnjava između navijača na tribinama koja je spriječena u posljednji trenutak. Također, prema francuskoj klupi je doletjela jedna plastična čaša što je jako razljutilo Francuze koji su protestirali.

Prema tvrdnjama francuskih igrača koje prenosi poznati Eurosport, upućeni su im rasistički komentari. Na rasističke komentare se najviše žalio Nicolas Tournat, a o incidentima je nakon utakmice govorio i francuski izbornik Gille.

- Rasističke komentare nisam čuo, ali navijači su bili jako nasilni prema nama cijelu utakmicu. Nisam razumio što govore jer ne razumijem hrvatski, ali bili su nasilni. Za takve ljude nema mjesta u našem sportu - izjavio je Gille.

- Bilo je rasističkih komentara i to nas je jako naljutilo. Tužno je da takvi ljude sjede svuda oko nas, u svakom trenutku. Pa čak i na rukometu - rekao je Tournat.

- Jesu li naši rukometaši žrtve rasističkih uvreda? Što su hrvatski navijači rekli francuskim igračima i stožeru koji su sjedili na klupi desetak minuta prije kraja utakmice? - napisao je Figaro uz izjavu Tournata: 'Bilo je rasističkih ispada. To nas je razbjesnilo. To je tako, takvih ima u svakoj dvorani, pa i u rukometu, a to je ozbiljan slučaj. To nam je dalo energije, ali nas je i iritiralo.'