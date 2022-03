Imamo kult. Nitko nije napustio kamp, iako su stariji imali pravo otići

Uoči drugog prijateljskog ispita reprezentativnog okupljanja u Kataru kojeg će naši nogometaši odraditi danas protiv Bugarske, izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić i veznjak vatrenih Mario Pašalić obratili su se javnosti iz Dohe.

- Najbolji završetak ovog našeg boravka u Dohi bi bila pobjeda. To bi bilo zaista lijepo. Dečki su dobro igrali protiv Slovenije, ali sada očekujemo bolji rezultat. Na onima koji nisu igrali protiv Slovenije je prilika da se dokažu i nametnu - započeo je izbornik Dalić, te nastavio o rotaciji momčadi:

- Naš plan je bio dati šansu svim igračima, napraviti dvije ekipe u ovom ciklusu. Ne bi bilo dobro da netko igra i previše jer dečki već ovog vikenda teške prvenstvene utakmice, Ne želimo ih preopteretiti, a ne želimo ni da neki ne igraju uopće. Ne želim govoriti da je netko druga momčad, imamo tu 20 igrača i tri vratara, svi su ovdje prvi tim i reprezentacija Hrvatske i želimo sve isprobati, hoćemo svima dati šansu.

Jučer je stručni stožer s igračima uoči konferencije za medije proanalizirao sastav Bugarske te njihov način igre, a evo što o njima kaže izbornik.

- Maloprije smo napravili analizu Bugarske i predočili ih igračima. Igraju u sustavu 4-2-3-1 i sve im se vrti oko veznjaka osmice. Izgubili su protiv Katara 2:1 i mi smo im kao protivnik velik motiv za pobjedu, kao i svim ostalim takvim reprezentacijama, što je i normalno za svjetske doprvake. Oni će se braniti i tražiti svoju priliku iz kontri i polukontri, a na nama je da odigramo onako kako znamo, s posjedom lopte i boljom završnicom nego što je to bila protiv Slovenije - jasan je plan igre.

Dalić je također istaknuo kako protiv Bugara jedino neće moći nastupiti ozlijeđeni Lovren i Sosa, a da svi ostali konkuriraju za minute zavisno o rezultatu dodavši kako nije siguran hoće li Juranović startati na desnom boku. Zanimljivo, iako mnogi vrlo skoro imaju važne utakmice sa svojim klubovima, igrači nemaju namjeru ranije napuštati nacionalnu vrstu.

- Veseli me taj pristup, ovo je sjajno okupljanje, samo da ga završimo dobrim rezultatom. Znalo se dogoditi, recimo, u Americi, da je šest igrača išlo kući. Ovog puta nitko nije pitao ni napustio kamp, iako su neki stariji imalo pravo na odmor. To me čini ponosnim i sretnim, vidi se da postoji i da se poštuje kult reprezentacije i da je ona svetinja - rekao je izbornik Dalić.

U utakmici protiv Bugarske će startati Mario Pašalić, najbolji hrvatski strijelac ove sezone u ligama petice (9 pogodaka za Atalantu).

- Mislim da nam je vrlo dobro došlo ovo u Kataru, da se pripremimo na vremenske uvjete, stadione i sve ostalo uoči prvenstva. Iako rezultat nije bio zadovoljavajuć protiv Slovenije, igra je bila jako dobra i time smo zadovoljni. Sad ćemo i mi koji nismo imali priliku u prvoj utakmici dobiti priliku doprinijeti - rekao je Pašalić, kojem će SP u Kataru biti prvi Mundijal u karijeri:

- Nadam se prije svega da ću ostati zdrav do 11. mjeseca i da ću biti u formi u klubu kako bi mogao doći spreman na Svjetsko prvenstvo. Bit će to moje prvo svjetsko i jako se veselim jer je to najveća moguća pozornica za svakog nogometaša.