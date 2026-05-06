OTKRIĆE SEZONE

Vatreni dobio novo ogromno priznanje u jednoj od najjačih ligi svijeta: Našao se u društvu zvijezda

DFB Cup - Round of 16 - Hamburg SV v Holstein Kiel
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
Karlo Koret
06.05.2026.
u 13:41

Ove nominacije samo su dokaz ogromnog napretka i visoke razine igre koju je pokazao ove sezone. Možda je i najzaslužniji što će HSV najvjerojatnije zadržati prvoligaški status

Luka Vušković prošlog je ljeta stigao na jednogodišnju posudbu iz engleskog Tottenhama u njemaćki HSV. 19-godišnji hrvatski reprezentativac pokazao je ove sezone svu raskoš svog talenta te se prometnuo u ponajboljeg mladog stopera svijeta i jednog od najboljih braniča Bundeslige. Tome u prilog ide činjenica da je Vušković nominiran za najboljeg mladog igrača sezone u Njemačkoj, kao i za najboljeg igrača lige općenito.

- Vušković se ove sezone pojavio kao jedna od zvijezda u usponu Bundeslige. Istaknuo se velikim brojem osvojenih zračnih duela, kao i onih na terenu, dok istovremeno predstavlja pravu prijetnju prema naprijed. Sa samo 19 godina, posuđeni igrač Tottenham Hotspura već ima smirenost u svojoj igri koja daleko nadmašuje njegove godine - piše na službenoj stranici Bundeslige.

U izboru za najboljeg mladog igrača su uz njega i Yan Diomande iz Leipziga te Ibrahim Maza iz Bayer Leverkusena. Ove nominacije samo su dokaz ogromnog napretka i visoke razine igre koju je pokazao ove sezone. Možda je i najzaslužniji što će HSV najvjerojatnije zadržati prvoligaški status i sljedeće sezone.

Dodajmo kako se izbor za igrača godine sastoji od istih igrača kao i momčad sezone u videoigri EA FC26 koja je izabrala i Vuškovića kao jednog od stopera. U tom su izboru sedam od 11 mjesta uzeli igrači Bayerna, a on izgleda ovako: Kobel – Schlotterbeck, Tah, Upamecano, Vušković – Kimmich, Pavlović, Stiller – Olise, Kane, Díaz.
