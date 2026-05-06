NBA zvijezda dobila kaznu od 50 tisuća dolara jer je žestoko kritizirala suđenje

Košarkaš Boston Celticsa Jaylen Brown kaženjen je novčano i ostat će bez 50.000 američkih dolara zato što je javno kritizirao suđenje, objavili su iz ureda NBA lige. Brown se 3. svibnja u obraćanju uživo na platformi Twitch obrušio na suce navodeći da su se urotili protiv njega.

Tijekom nedjeljnog streama, Brown je prikazao akciju u kojoj se činilo da se napadač Sixersa Paul George lagano odgurnuo od njega prije nego što je napravio sljedeći pokret.

"Ako ćete suditi odgurivanja, dosudite to", rekao je Brown. "Isti potez. Isti suci. Oh, ništa? Igra se nastavlja, zar ne? Ali meni ćete to dosuditi? Svi to rade... ali da sam ja bio na njegovom mjestu, bila bi to osobna pogreška napadača."

Brownu su u prvom krugu doigravanja dosudili deset osobnih pogrešaka u napadu, dvostruko više od sljedećih igrača na toj listi (Jalen Duren, Karl-Anthony Towns, Neemias Queta i Stephon Castle imali su po pet).

Zvijezda Celticsa je uvjerena da je bio meta zavjere sudaca, jer ih je u svojim javnim nastupima već prozivao, zbog čega ga je NBA liga novčano kaznila i u siječnju s 35.000 dolara.

"Očito su imali dogovor. Ako Jaylen napravi ovaj potez, dosudi napadačku osobnu i prati ga svaki put. Ne znam je li to zato što sam razljutio suce. Bio sam kritičan prema njima i prozivao sam ih puno puta", rekao je Brown.

U osnovnom dijelu sezone bio je drugi na ljestvici igrača po dosuđenim napadačkim osobnim pogreškama sa 40, a ispred njega je bio Karl-Anthony Towns sa 65.

U seriji Celticsa i 76ersa, u kojoj je momčad iz Philadelphije okrenula zaostatak od 1-3 i pobijedila u sedmoj utakmici u Bostonu, broj dosuđenih osobnih pogrešaka je bio prilično ujednačen: Celticsima ih je dosuđeno 136, a 76ersima 132.

U istom 'streamu' Brown se obrušio i na zvijezdu Philadelphije, centra Joela Embiida, kojeg je optužio da je svojom glumom da je fauliran "uništio igru".

"Joel Embiid je sjajan igrač. Jedan od najboljih centara u povijesti košarke. [Ali] on glumi. On to zna. Ovo nije udarna vijest. To je tako", rekao je Brown.