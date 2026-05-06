Talijani otkrili novosti o Modrićevu oporavku: 'Kopirat će Džeku, svi su oduševljeni jednom stvari'

Talijanska Gazzetta dello Sport intenzivno se bavi Lukom Modrićem i donosi dobre vijesti oko njegova oporavka nakon što je pretrpio prijelom jagodične kosti, a svi u klubu su oduševljeni brzinom oporavka. Modrić se u kampu Milanellu pojavio osam dana nakon operacije iako je trebao 10-15 dana odmarati doma.

Ušao je u kamp, doručkovao, a zatim je prošao fizioterapiju kako bi se smanjio oteklinu na licu. Modrićev oporavak bit će pažljiv, zasad samo vježbe za donji dio tijela u teretani, ali do kraja tjedna moći će početi trčati po terenu, pišu talijanski novinari.

Za tjedan dana, Modrić bi trebao dobiti masku za lice koja će mu idealno odgovarati i koja će štititi ozlijeđenu kost. Što se tiče utakmica, Modrić bi već trebao biti na klupi, a želja mu je da u posljednjem kolu protiv Cagliarija upiše povratničke minute.

- Luka je netko tko uvijek traži najbolje od sebe, i iako je početna prognoza bila da će se vratiti u najbolju formu tek za šest tjedana, on želi to vrijeme prepoloviti kako bi bio dostupan Allegriju - otkriva Gazzetta koja uspoređuje njegovu ozljedu sa sličnom Džekinom od prije sedam godina.