Iz srca Istre do vrha: kako je Hipos postao uzor svima

Konjički klub Hipos iz Svetog Petra u Šumi najkvalitetniji je klub u Istri po rezultatima i kontinuitetu dugogodišnjeg rada te razvoja konjičkog sporta u preponskoj i dresurnoj disciplini. Naime, obitelj Štoković, na čelu sa Samuelom Štokovićem, 2007. godine osniva KK Hipos i započinje s ozbiljnim razvojem preponskog i dresurnog sporta.

Hipos je kroz svoj sustav izgradio brojne jahače koji su kasnije postali državne prvakinje i prvaci te reprezentativci. Među njima se ističu Anja Kanjir, Maja Marić, Paula Udović i Loris Ušić, kao i niz drugih kvalitetnih natjecatelja. Najistaknutija i najuspješnija jahačica je Anja Kanjir, višestruka prvakinja u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji državnih prvenstava te osvajačica medalja na Balkanskim prvenstvima.

Klub je pridonio i razvoju niza drugih jahača, današnjih uzdanica kluba, poput Zare Štoković, reprezentativke, Lane Štoković, Lucije Štoković i Anje Labinjan, uspješnih natjecateljica u preponskom i dresurnom jahanju. Klub trenutačno ima 20 jahača.

Veliku ulogu u razvoju, strukturiranju i podizanju kvalitete kluba ima legenda jugoslavenskog konjičkog sporta i jedan od najboljih trenera s ovih prostora, Rajko Dokić, koji godinama neumorno organizira kampove u Svetom Petru u Šumi. Na tim kampovima sudjeluju i drugi jahači iz Istre.

Velika ljubav obitelji Štoković, na čelu sa Samuelom i sestrom Elzom, održava ovu razinu kvalitete i dalje razvija KK Hipos. Omogućili su razvoj ove lijepe sportske priče u malom istarskom mjestu, na ponos svoga kraja i cijele Istre. Nema turnira u Republici Hrvatskoj na kojem članovi Hiposa ne sudjeluju, pritom ostvarujući zapažene rezultate i dajući značajan doprinos razvoju sporta.

KK Hipos primjer je upornosti, rada i kontinuiteta u razvoju sporta, ali i uzor većim klubovima kako se predanošću i trudom mogu postići vrhunski rezultati. Na tome im mogu pozavidjeti i znatno veći klubovi s većim financijskim mogućnostima i infrastrukturom.

Klub je, osim što je član Hrvatskog konjičkog saveza, ujedno i član Istarskog konjičkog saveza. Planovi kluba uključuju organizaciju kontinuiranih natjecanja na vlastitim terenima u Svetom Petru u Šumi, kao i daljnji razvoj trening kampova. U današnje vrijeme, KK Hipos svakako predstavlja pozitivan primjer razvoja jednog konjičkog kolektiva i postizanja vrhunskih sportskih rezultata.