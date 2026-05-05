Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Konjički sport

Iz srca Istre do vrha: kako je Hipos postao uzor svima

Autor
Damir Mrvec
05.05.2026.
u 20:07

Veliku ulogu u razvoju, strukturiranju i podizanju kvalitete kluba ima legenda jugoslavenskog konjičkog sporta i jedan od najboljih trenera s ovih prostora, Rajko Dokić,

Konjički klub Hipos iz Svetog Petra u Šumi najkvalitetniji je klub u Istri po rezultatima i kontinuitetu dugogodišnjeg rada te razvoja konjičkog sporta u preponskoj i dresurnoj disciplini. Naime, obitelj Štoković, na čelu sa Samuelom Štokovićem, 2007. godine osniva KK Hipos i započinje s ozbiljnim razvojem preponskog i dresurnog sporta.

Hipos je kroz svoj sustav izgradio brojne jahače koji su kasnije postali državne prvakinje i prvaci te reprezentativci. Među njima se ističu Anja Kanjir, Maja Marić, Paula Udović i Loris Ušić, kao i niz drugih kvalitetnih natjecatelja. Najistaknutija i najuspješnija jahačica je Anja Kanjir, višestruka prvakinja u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji državnih prvenstava te osvajačica medalja na Balkanskim prvenstvima.

Klub je pridonio i razvoju niza drugih jahača, današnjih uzdanica kluba, poput Zare Štoković, reprezentativke, Lane Štoković, Lucije Štoković i Anje Labinjan, uspješnih natjecateljica u preponskom i dresurnom jahanju. Klub trenutačno ima 20 jahača.

Veliku ulogu u razvoju, strukturiranju i podizanju kvalitete kluba ima legenda jugoslavenskog konjičkog sporta i jedan od najboljih trenera s ovih prostora, Rajko Dokić, koji godinama neumorno organizira kampove u Svetom Petru u Šumi. Na tim kampovima sudjeluju i drugi jahači iz Istre.

Velika ljubav obitelji Štoković, na čelu sa Samuelom i sestrom Elzom, održava ovu razinu kvalitete i dalje razvija KK Hipos. Omogućili su razvoj ove lijepe sportske priče u malom istarskom mjestu, na ponos svoga kraja i cijele Istre. Nema turnira u Republici Hrvatskoj na kojem članovi Hiposa ne sudjeluju, pritom ostvarujući zapažene rezultate i dajući značajan doprinos razvoju sporta.

KK Hipos primjer je upornosti, rada i kontinuiteta u razvoju sporta, ali i uzor većim klubovima kako se predanošću i trudom mogu postići vrhunski rezultati. Na tome im mogu pozavidjeti i znatno veći klubovi s većim financijskim mogućnostima i infrastrukturom.

Klub je, osim što je član Hrvatskog konjičkog saveza, ujedno i član Istarskog konjičkog saveza. Planovi kluba uključuju organizaciju kontinuiranih natjecanja na vlastitim terenima u Svetom Petru u Šumi, kao i daljnji razvoj trening kampova. U današnje vrijeme, KK Hipos svakako predstavlja pozitivan primjer razvoja jednog konjičkog kolektiva i postizanja vrhunskih sportskih rezultata.
Ključne riječi
sveti petar u šumi Istra Preponsko jahanje Hipos Konjički sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!