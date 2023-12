Ima tek 16 godina, a već je najbolja u Hrvatskoj i ima ponudu za studij u Americi

Najmlađa članica hrvatske reprezentacije izabrana je za najbolju vaterpolisticu godine. Jadranašici Jeleni Butić tek je 16 godina, no već sada ima "top" u ruci s kojim je, u finalu Kupa Hrvatske, zabila pet pogodaka. Na Noći vaterpola, zadovoljstvo objaviti tu odluku stručnog žirija imao je najtrofejniji svjetski vaterpolski trener Ratko Rudić, koji je i prije ovog priznanja za Jelenu govorio da je prototip moderne vaterpolistice.

A Jelena je najmlađi član najvaterpolskije obitelji na svijetu. Sve četiri sestre i sva tri brata igraju vaterpolo. Sve četiri djevojke – Ivana (27), Domina (23), Magdalena (18) i Jelena (16) – članice su Jadrana, baš kao i srednji brat Zvonimir (25). Krešimir (29), najstariji od svih, igra u Švicarskoj, a Domagoj (21) u Zadru. Tko sve od njih ima snažan šut?

– Većina nas ima snažan šut, osim Magdalene, koja igra centra, i Ivane, koja igra u vanjskoj liniji i nije šuter, ali ima šut sa zadrškom, s parabolom, precizna je. Ja sam počela trenirati s dečkima pa sam valjda tako i razvila snagu šuta.

Budući da su sve sestre i sva braća trenirali vaterpolo, je li Jelena uopće imala drugi izbor?

– Nisam. Ja se isprva nisam htjela baviti vaterpolom na koji su me poslali. Htjela sam biti plesačica ili odbojkašica, ali sam se pronašla u vaterpolu. I veliko mi je zadovoljstvo igrati ga sa sestrama, od kojih su dvije, Ivana i Magdalena, sa mnom u reprezentaciji. A brat Zvonimir na širem je popisu muškog izbornika i čak je i nastupio na ovogodišnjem SP-u u Fukuoki.

Fascinantno je i to da su svi bili ili jesu studenti pa Jelena nabraja:

– Zvonimir je završio tri godine građevine i nastavio studij. Krešimir studira strojarstvo, Ivana pravo, Domagoj je na računarstvu, a Magdalena je prva godina ekonomije. Domina je igrala na Europskom prvenstvu u Splitu, ali je odlučila završiti elektrotehniku.

Nakon svega, bila bi prava šteta da u obitelji privatnog poduzetnika i profesorice fizike i matematike Jelena bude jedina bez akademskog statusa.

– Ma i ja ću sigurno nešto studirati, no za sada ne znam što. Kao i obično, to ću odlučiti u posljednji čas. Ovisit će o tome gdje ću, nakon srednje škole, otići igrati vaterpolo.

Premda će punoljetnom postati tek krajem svibnja 2025., Jelena je već imala ponuda da igra u inozemstvu.

– Još prije dvije godine, kada sam bila najbolja strijelkinja na Europskom prvenstvu do 15 godina, dobila sam ponude da idem igrati u inozemstvo. No, budući da sam tada već upisala prvi razred gimnazije, roditelji su mi rekli da moram završiti srednju školu i onda mogu kamo hoću. Već imam ponude da odem na studij u Ameriku ili pak da igram u Španjolskoj, Italiji ili Mađarskoj.

Jelena je učenica trećeg razreda splitske Četvrte gimnazije "Marko Marulić".

– Prvi i drugi razred prošla sam s vrlo dobrim, a ovaj bi treći mogla biti i bolja završna ocjena, no neću ništa prejudicirati.

Ali će zato zahvaliti profesorima.

– Hvala im na tome što mi omogućuju da odgovaram po dogovoru ili spojim dva obrađena gradiva odnosno odgovaram ranije. A često izostajem jer igram za sve moguće dobne selekcije.

S obzirom na to da će sa seniorskom reprezentacijom nastupati na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj, u školi je neće biti neko vrijeme.

– Sva sreća da moje ispričnice pišu ljudi iz Hrvatskog vaterpolskog saveza, da mama s time nema ništa.

No ono što mama mora jest ovo:

– S obzirom na to da nas je sedmero, svako je malo u našoj kući neki rođendan i torta, naravno. Mama je to pokušavala spojiti, no mi joj nedamo.

Budući da je najmlađa u Butićevih, je li Jelena i obiteljska mezimica?

– To možda jest uobičajeno kod drugih obitelji, no kod nas to nije slučaj, tu su ulogu preuzeli najstariji – Krešo, jer je prvi sin i on je mami najdraži, a Domina je ista kao i otac i ona je njemu najdraža. Njih se dvoje izdvajaju, a mi ostali podjednako smo im dragi.

Najmlađa je i u seniorskoj reprezentaciji?

– Vrlo ću vjerojatno biti najmlađa i na nadolazećem EP-u, kao što je to bio slučaj i na prethodnom u Splitu.

Što će biti temeljni cilj našim djevojkama na Europskom prvenstvu? Jasno je da naše cure ne mogu imati iste ciljeve kao i njihovi muški kolege, koji pripadaju svjetskom vrhu.

– Nama je cilj ući među osam najboljih, kao i prošle godine, i da na kraju budemo među prvih sedam koje idu na Svjetsko prvenstvo. Mi si za cilj ne možemo postavljati medalju, jer za to su kandidati Mađarska, Grčka, Nizozemska, no o borbi za plasman od petog do osmog mjesta dalo bi se raspravljati. Francuskinje, Izraelke, Njemice, to su suparnice za koje se spremamo.