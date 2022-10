Ima li razloga za brigu? Mateo Kovačić ozljeđen napustio teren u Salzburgu...

U drugoj utakmici Dinamove skupine E u Ligi prvaka u ranijem terminu Salzburg je ugostio Chelsea. U uzbudljivoj utakmici zablistao je reprezentativac i igrač Chelsea Mateo Kovačić koji je odigrao odličnu utakmicu i ugradio pogodak u pobjedu (2:1), no zamijenjen je dvadeset minuta prije kraja zbog ozljede.

U početku se činilo kako je hrvatski reprezentativac pretrpio ozljedu koljena, međutim nakon utakmice oglasio se trener Graham Potter i pojasnio o čemu se radi.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group E - FC Salzburg v Chelsea - Red Bull Arena Salzburg, Salzburg, Austria - October 25, 2022 Chelsea's Mateo Kovacic celebrates scoring their first goal with Pierre-Emerick Aubameyang REUTERS/Leonhard Foeger Photo: LEONHARD FOEGER/REUTERS

- Riječ je o boli koju je Kovačić osjetio u predjelu lista noge, a koja je nastala kao rezultat teškog terena u Salzburgu. Mateo je osjetio zatezanje u predjelu noge, nadamo se kako nije ništa ozbiljno - kazao je trener Chelseaja.

Kolo prije kraja Chelsea ima 10 bodova te ga sigurno u posljednjem kolu ne mogu prestići dvije momčadi. Strijelci su za klub iz Londona, koji je osvojio Ligu prvaka prije dvije sezone, bili hrvatski nogometaš Mateo Kovačić i Kai Havertz, dok je jedini gol za Austrijance dao Junior Griddy Adamu.