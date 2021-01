Igrači ogorčeni, poznati Srbin poručio: Ovo je kaos; da sam znao, ne bih ni dolazio

Još dvoje tenisača koji trebaju sudjelovati na prvom grand slam turniru sezone Australian Openu pozitivni su na Covid-19, čime je ukupan broj zaraženih narastao na sedam, objavile su u utorak lokalne sanitarne vlasti. Australian Open bi trebao početi 8. veljače.

Više od 70 tenisača te članova njihove pratnje zatvoreni su u hotelskim sobama i ne mogu trenirati. Naime, oni su u Australiju doputovali čarter letovima iz Abu Dhabija, Los Angelesa i Dohe u kojima je nekoliko putnika bilo pozitivno na koronavirus. Zbog toga moraju biti 14 dana u karanteni u hotelima u kojima su smješteni. Protiv toga su se pobunili brojni tenisači i tenisačice, a među njima i prvi igrač svijeta Novak Đoković.

Preostali igrači mogu se pripremiti za turnir pet sati dnevno i trenirati na za to predviđenim terenima u Melbourneu, a ostatak vremena također moraju provesti u hotelskim sobama.

Na uvjete se za Sportski Žurnal požalio srpski tenisač Viktor Troicki.

- Ma ovo je totalni kaos. Užas što se svega tiče. Zatvoren sam 14 dana, ne smijem izaći iz sobe. Nema treninga, nema ništa. Propada mi Grand Slam, ne mogu u sobi se spremiti za pet setova. Užas, katastrofa. Da sam znao, ne bih nikad ni dolazio - rekao je Troicki i dodao kako im nitko nije ni najavio da ih čeka izolacija.

- Sve pripreme propadaju. Dva tjedna ležanja u krevetu. Sigurno je da ću se sljedećih mjesec i pol morati vraćati u formu. Sve ovo mi pravi kaos u karijeri - rekao je Troicki.

Igrači su, dakle, ogorčeni, a premijer australske države Victoria, Daniel Andrews, rekao je da tenisači neće dobiti poseban tretman u strogim mjerama u borbi protiv novog koronavirusa.

"Znam da se puno razgovaralo o pravilima. Ali pravila se moraju pridržavati svi i igrači su o tome bili obaviješteni prije nego što su došli u Australiju. Neće biti posebnog tretmana jer virus ne tretira ni igrače drugačije", uporan je bio premijer.

Foto: KARIM KAMOUN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Tunisia's tennis player Ons Jabeurin hits a tennis ball towards a mattress leaning on a wall at a hotel room in Melbourne Tunisia's tennis player Ons Jabeurin hits a tennis ball towards a mattress leaning on a wall at a hotel room in Melbourne, Australia January 17, 2021. in this screen grab obtained from a social media video. KARIM KAMOUN via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. KARIM KAMOUN

Bivša prva igračica svijeta Victoria Azarenka pozvala je svoje kolege tenisače i tenisačice da poštuju stroge epidemiološke mjere u Melbourneu.

"Znam da je teško prihvatiti da moramo biti 14 dana u karanteni nakon što smo se naporno pripremali za prvi Grand Slam turnir sezone. Osjećate se frustrirano i da se prema vama postupa nepravedno. No, moramo se prilagoditi i ići naprijed. Pozivam vas da poštujete ljude koji naporno rade kako bi naše živote učinili lakšima", objavila je na twitteru bjeloruska tenisačica, koja je trenutno na 13. mjestu WTA liste.

Zbog strogih graničnih kontrola i epidemioloških mjera Australija ima vrlo malo novih slučajeva zaraze i oni se dnevno kreću u jednoznamenkastim brojevima.