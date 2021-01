Hrvatska suorganizator završnog turnira Davisova kupa?

Završni turnir Davisova kupa trebao bi se ove godine održati od 25. studenoga do 5. prosinca, iako je prvo bio određen termin od 22. do 28. studenoga. No, sada je ITF otišao i dalje u reorganizaciji, pa predlaže da se završni turnir osim u Madridu odigra u još dva europska grada.

Prema tom prijedlogu Madrid bi ugostio dvije skupine, dva četvrtfinalna susreta, oba polufinala i finale. Novi gradovi domaćini ugostili bi po dvije skupine u prvom dijelu natjecanja, a nakon toga i po jedan četvrtfinale.

Podsjetimo, Hrvatska je jedan od sudionika pa je HTS-u već bačen mamac za eventualnu suorganizaciju, iako to nije jeftin pothvat. No, zainteresiranih ima još, a jedan od njih je i Beograd, koji bi tako uživo mogao gledati svog Novaka Đokovića.