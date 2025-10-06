Igoru Štimcu u Sarajevu zviždali zbog 'za dom spremni', on im nije ostao dužan

Derbi BiH lige odigrali su Sarajevo i Zrinjski, riječ je o desetom kolu prvenstva susjedne zemlje. Na kraju je završilo s 1:1, a nama je taj sraz bio posebno zanimljiv jer su se sučelila dva hrvatska trenera, na klupi Sarajeva novi je trener Mario Cvitanović, dok je mostarsku momčad vodio Igor Štimac.

U prvom dijelu bolje je bilo Sarajevo iako su i gosti imali nekoliko prilika, a u nastavku ne Sarajevo bilo poprilično bolje. Poveli su domaćini u 62. minuti iz jedanaesterca pogotkom Butića nakon igranja rukom igrača Zrinjskog. Zrinjski nije puno izlazio prema naprijed, ali momčad Igora Štimca dočekala je priliku u drugoj minuti sudačke nadokande, uspjeli su probiti obranu Sarajeva, na paralelnu loptu uklizao je Danascan i nekako ju ugurao u mrežu za 1:1.

Utakmica je bila zanimljiva i zbog istupa Igora Štimca koji je svašta rekao, te sve zaključio sa 'Za dom spremni', a Sarajevo i Velež odlučili su ga prijaviti. Dok se čeka odluka o tome, Štimac se samo mirno još jednom oglasio sa 'sav drhtim'.

Tijekom utakmice s tribina su se često čule psovke upućene Igoru Štimcu, a navijači su ga ispratili i nakon završetka susreta. Ipak, Štimac je na provokacije odgovorio podignutim rukama, slaveći bod koji je njegov tim izborio u 92. minuti.

- S razlogom smo bili oprezni u ovoj utakmici. Praženje u europskom meču, traženje svježine... Nije lako, ali završili smo drugi ciklus napornih termina. Bitno je ne izgubiti u ovakvim derbijima - rekao je Štimac za službenu stranicu Zrinjskog, nakon što se nije pojavio pred kamerama Arene Sport.

Igra Sarajeva iznenadila ga je pozitivno.

- Sarajevo je bilo puno drugačije nego prije. Šok terapija djeluje: novi trener, novi zahtjevi. Vidi se da su igrači imali puno više zajedničkog duha nego ranije. Pokazali smo karakter, izmjene su dobro reagirale i moramo čestitati igračima - dodao je.

Za klubove u BiH sada slijedi reprezentativna pauza, koja će dobro doći Zrinjskom.

- Dočekujemo je s radošću jer smo stvarno premoreni. Bio je to zahtjevan mjesec, a sada imamo vremena regenerirati se i pripremiti za iduće utakmice - zaključio je Štimac.