Igor Štimac bocnuo bivšeg kolegu iz reprezentacije: 'Siguran sam da bi i on volio...'

Uoči derbija 10. kola WWin lige, koji se igra u ponedjeljak na Koševu, trener Zrinjskog Igor Štimac izrazio je optimizam. Njegova momčad u glavni grad Bosne i Hercegovine stiže nakon nekoliko važnih pobjeda, no svjestan je nepredvidivosti koju donosi promjena trenera u suparničkom taboru. "Atmosfera je izvrsna, s razlogom. S optimizmom očekujemo ovu utakmicu, ali prvenstveno radimo na sebi i poboljšanju u našoj igri jer smo uvjereni da više ovisi o nama, nego o protivniku", izjavio je Štimac.

Središnja tema konferencije bio je Mario Cvitanović, Štimčev bivši kolega iz reprezentacije, koji je tek preuzeo klupu Sarajeva. Njegov debi ne može biti teži, a Štimac to nije propustio komentirati uz prijateljsku provokaciju. "Marija znam jako puno i jako dobro. Siguran sam da bi i on volio lakšeg protivnika u svom prvom nastupu", rekao je Štimac. Naglasio je kako se nada dobroj utakmici dva velika rivala i ponavljanju izdanja iz prvog susreta sezone, u kojem je, prema njegovim riječima, Zrinjski bio dominantniji.

Unatoč dugogodišnjem poznanstvu, Štimac je priznao kako je Sarajevo pod novim vodstvom velika nepoznanica. "Pitanje je kako je on doživio momčad, koje je informacije dobio i kako nas vidi. To je veliki upitnik. Zato se ne zamaramo time. Kada odabere sastav, znat ćemo za kakvu se koncepciju odlučio. Mi ćemo igrati svoju igru", poručio je strateg "Plemića", čime je jasno dao do znanja da je fokus isključivo na vlastitoj ekipi i nametanju svog stila igre.

Štimac se osvrnuo i na učestale trenerske smjene u BiH-ligi, pozivajući na veće strpljenje uprava klubova. "Instant rezultat se može samo nekima dogoditi. Nogomet je rad na duže staze", upozorio je Štimac, objasnivši kako je treneru koji dolazi usred sezone izuzetno teško napraviti značajnije promjene s ekipom koju nije selektirao. Kao prvaci, Zrinjski je pod stalnim pritiskom, jer se, kako kaže, "svi lože na šampione", što svaku utakmicu čini ključnom