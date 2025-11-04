Naši Portali
IGRAJU S UKRAJINCIMA

Igora Štimca i njegov klub čeka teška zadaća: 'Idemo tamo rasterećeni, parirat ćemo im'

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
04.11.2025.
u 18:40

Trener nogometaša Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac izrazio je blagi optimizam uoči susreta 3. kola Konferencijske lige protiv kijevskog Dinama, koji se igra u četvrtak u 21 sat u poljskom Lublinu

Na klupskoj konferenciji za novinare hrvatski strateg je ocijenio da će utakmica s Ukrajincima biti vrlo zahtjevna zbog teškog ritma i izazova s kojim se obje momčadi suočavaju. „Bit će iznimno ozbiljna i zahtjevna utakmica. Oni su poraženi od Šahtara u prvenstvu i ušli su u određeni zaostatak u prvenstvu, a kao i nas i njih nakon Konferencijske lige za vikend čeka zahtjevna utakmica. Nastojat ćemo uhvatiti koji bod“, izjavio je Štimac na klupskoj konferenciji za novinare.

Iako se susret ne igra u Ukrajini zbog rata, Štimac smatra da to neće biti presudno za rezultat.  „To im je hendikep, ali već igraju tamo. Bez obzira na to, mi smo fokusirani na nas, mislim da ćemo naći dobar, balansiran sastav koji će moći parirati“, dodao je. 

Desni branič Zrinjskog, hrvatski igrač Marko Vranjković izrazio je optimizam uoči susreta. „Teška utakmica, ali idemo tamo rasterećeni, ostvariti dobar rezultat“, rekao je Vranjković.  Zrinjski je nakon pobjede protiv Lincolna iz Gibraltara u prvom kolu, a zatim minimalnog poraza kod Mainza u Njemačkoj, trenutačno na 13. poziciji ligaške ljestvice Konferencijske lige. 
Ključne riječi
Konferencijska liga Zrinjski Igor Štiimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

