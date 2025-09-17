Igor Štimac nastavlja s pobjedama, proslavljeni vatreni sa Zrinjskim nadomak vrhu ljestvice

Naši Portali
ČETVRTA U NIZU

Igor Štimac nastavlja s pobjedama, proslavljeni vatreni sa Zrinjskim nadomak vrha ljestvice

Mostar: Konferencija za medije novog trenera HSK Zrinjski, Igora Štimca
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
17.09.2025.
u 18:17

Nogometaši Zrinjskog pod vodstvom Igora Štimca nastavljaju s impresivnim rezultatima u WWIN Ligi BiH. U zaostaloj utakmici 2. kola uvjerljivo su svladali Slogu Doboj s 3:0, čime su upisali četvrtu pobjedu u nizu bez primljenog pogotka i potvrdili najviše ambicije

Momčad Igora Štimca, proslavljenog hrvatskog reprezentativca, nastavlja svoj pobjednički pohod u bosanskohercegovačkom prvenstvu. U zaostalom susretu drugog kola, Zrinjski je na stadionu pod Bijelim brijegom dominantno svladao Slogu iz Doboja rezultatom 3:0 i tako nastavio niz koji ga je lansirao u sam vrh ljestvice. Mostarci su pitanje pobjednika riješili već u ranoj fazi utakmice, pokazavši zrelost i kvalitetu koju im je usadio novi trener. Mrežu gostiju načeo je Petar Mamić, da bi pobjedu s dva pogotka potvrdio nezaustavljivi kapetan Nemanja Bilbija, koji je još jednom dokazao zašto je jedan od najboljih napadača lige.

Utakmica je praktički bila odlučena već nakon dvanaest minuta igre. Plemići su od samog početka krenuli ofenzivno, a takav pristup isplatio im se već u 7. minuti. Nakon duže akcije, Petar Mamić je fantastičnim udarcem s gotovo 25 metara svladao gostujućeg vratara Filipa Erića za rano vodstvo. Samo pet minuta kasnije, situacija za Slogu postala je još teža. Nakon intervencije VAR-a, sudac Sabrija Topalović pokazao je izravni crveni karton Nedimu Mekiću, ostavivši goste s igračem manje do kraja susreta. S vodstvom i brojčanom prednošću, bilo je jasno da bodovi ostaju u Mostaru.

S igračem više Zrinjski je u potpunosti kontrolirao zbivanja na terenu. Prilike su se redale, a najbolju je u 31. minuti propustio Nemanja Bilbija, čiji je udarac nakon početničke pogreške vratara Erića uspio obraniti upravo čuvar mreže Sloge, iskupivši se tako za svoju grešku. Ipak, ono što nije uspio tada, Bilbija je nadoknadio tri minute prije odlaska na odmor. Nakon centaršuta Ivančića, kapetan Zrinjskog glavom pogađa za 2:0. Konačni rezultat postavljen je na samom otvaranju drugog poluvremena, kada je, ponovno nakon VAR provjere, dosuđen kazneni udarac za domaće. Siguran izvođač bio je, naravno, Bilbija, koji je svojim drugim golom postavio konačnih 3:0.

Ova pobjeda četvrta je uzastopna za Štimčevu momčad, a ono što posebno impresionira jest činjenica da u te četiri utakmice Zrinjski nije primio niti jedan pogodak. Fantastična serija, koja uključuje pobjede nad Radnikom (2:0), Sarajevom (2:0), Posušjem (1:0) i sada Slogom (3:0), pokazuje iznimnu taktičku disciplinu i obrambenu čvrstinu. S novim bodovima, Zrinjski se popeo na treće mjesto ljestvice s 13 bodova, koliko ima i drugoplasirani Borac, ali uz bolju gol-razliku. Lider prvenstva, sarajevski Željezničar, bježi im za samo dva boda, ali s utakmicom više.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Zrinjski Vatreni Igor Štimac

