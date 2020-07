Igor Cvitanović: Iznenadilo me što je Dinamo ovako brzo maknuo Jovićevića

Bivši napadač Dinama Igor Cvitanović prokomentirao je odlazak Igora Jovićevića s klupe modrog kluba nakon poraza od Rijeke.

- Iznenadilo me, nisam očekivao da će Igora tako brzo maknuti, bez obzira na ono što je Dinamo pružao. Mislio sam da je to nekakav zaokret, dogovor kluba i trenera, da će se više pažnje davati mladim igračima. Vjerojatno je to bila intencija i kluba i Jovićevića, da se mladi igrači što više afirmiraju, ali vjerojatno su i poraz i igra Dinama presudili Jovićeviću - rekao je Cvitanović u HTV-ovoj emisiji Stadion.

Prokomentirao je i neke čudne odluke Jovićevića.

- Ako Hrvoj nije mogao, onda je logično da Kadzior igra beka, a ne Ćuže, koji onda ispadne u dvije situacije. Ne možemo njega kriviti jer dečko nije bek, nego je krilo ili napadač. To mi nije bilo jasno - rekao je Cvitanović.

Koje su sada opcije Dinama?

- Ne želim analizirati niti nekog favorizirati, Dinamo će sigurno naći prihvatljivo rješenje. No svakom treneru mora biti jasno kakav je teret voditi Dinamo, tko se s tim ne može nositi ne treba ni dolaziti - smatra Cvitanović.