Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NBA liga

I treća pobjeda Oklahome, Jokić odigrao još jednu odličnu utakmicu

NBA: Houston Rockets at Oklahoma City Thunder
Alonzo Adams/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
26.10.2025.
u 09:35

Jamal Murray postigao je 23 poena, a trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić imao je triple-double s 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija u pobjedi Denver Nuggetsa nad Phoenixom 133:111

Shai Gilgeous-Alexander i Chet Holmgren predvodili su Oklahoma City Thunder do pobjede 117:100 nad Hawksima u Atlanti, čime su aktualni NBA prvaci sezonu započeli sa sjajnih 3–0.

Holmgren je postigao 31 poen i ugrabio 12 skokova, dok je Gilgeous-Alexander, MVP i vodeći strijelac prošle sezone, imao 30 poena, pet asistencija i četiri skoka.

„Još uvijek ima prostora za napredak. I to ćemo učiniti“, rekao je trener Thundera Mark Daigneault. Gilgeous-Alexander, koji je u prve dvije pobjede postigao 55, a zatim 35 poena, pokazao je napredak koji nadilazi njegove mogućnosti.

U Philadelphiji je Tyrese Maxey postigao 28 poena, devet asistencija i šest skokova te predvodio domaćine do pobjede 125:121 nad Charlotte Hornetsima nakon dramatične završnice. Joel Embiid dodao je 20 poena, a LaMelo Ball predvodio je Charlotte s 27 poena, devet skokova i osam asistencija. Hornetsi su izgubili 11 utakmica zaredom od 76ersa od prosinca 2022.

Josh Giddey iz Chicago Bullsa postigao je 21 poen i osam skokova u pobjedi 110:98 u gostima nad Orlandom. Paolo Banchero imao je 24 poena i 10 skokova za Magic.

Cedric Coward pogodio je svih šest svojih trica, a iako je ušao s klupe, postigao je najviše 27 poena na utakmici i predvodio domaće Memphis Grizzliese do pobjede nad Indianom 128:103.

Jamal Murray postigao je 23 poena, a trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić imao je triple-double s 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija u pobjedi Denver Nuggetsa nad Phoenixom 133:111.
Ključne riječi
NBA liga Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja