I najpoznatiji svjetski novinar za transfere izvještava o akciji 'Modrić u Dinamu'

Luka Modrić u Dinamu! Zvuči kao senzacija, ali od danas puno više moguća nego što je bila dan ranije, a sve zbog senzacionalno domišljatog, vrlo emotivnog načina na koji je Dinamo pozvao hrvatskog kapetana da se vrati u plavi dres. Naime, u današnjem broju Marce preko cijele stranice izašao je oglas kojeg je platio Dinamo, a na kojem piše "Tiene Todo El Sentido Del Mundo", ili u prijevodu: "Imalo bi smisla". Potpisan je predsjednik Dinama Velimir Zajec.

A o tome je izvijestio i svjetski najpopularniji novinar za transfere, Fabrizio Romano. On je na X-u prenio video Dinama te napisao:

📰🇭🇷 Dinamo Zagreb’s president has decided to buy a page into today’s edition of Spanish newspaper Marca to send clear message to Luka Modrić.



“Join us! It makes sense, all the possible sense in the world”.pic.twitter.com/nzs5dUmXAp