HSV napravio nevjerojatan potez prema Vuškoviću. O ovome će se još dugo pričati

DANI OLMO

'Odbio sam poziv Hrvatske za Svjetsko prvenstvo. Na mene su utjecali ljudi koji su prošli rat'

– U tom sam trenutku bio najbolji igrač HNL-a, a španjolska reprezentacija me nije zvala. No rekao sam im da ne želim. Zahvalio sam im, no moj san bio je igrati za Španjolsku – otkrio je španjolski ofenzivac