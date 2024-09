Zmajevi dobro namučili Nizozemce, Njemačka s pet komada u mreži ispratila Mađare

Uz vrlo dobre predstave nogometaši Njemačke i Nizozemske ostvarili su premijerne pobjede u novoj sezoni Lige nacija. Njemačka je u skupini 3 Lige A pobijedila Mađarsku u Duesseldorfu s 5-0, dok je u istoj skupini Nizozemska na domaćem terenu u Eindhovenu bila bolja od Bosne i Hercegovine s 5-2. Nijemci su od Mađarske bili bolji i nedavno na Europskom prvenstvu u skupini, a slavili su i ove subote nakon što je goste načeo Niklas Fuellkrug u 27. minuti. U nastavku su Mađare slomili Musiala i Wirtz koji su zajedno kombinirali u 57. i 66. minuti te je prvo Musiala bio strijelac, a Wirtz asistent, a potom su kod 3-0 zamijenili uloge. Do kraja utakmice još su za razigrane Nijemce pogađali Pavlović u 77. i Havertz u 81. minuti iz jedanaesterca.

U toj je skupini Nizozemska pred svojim navijačima pobijedila Bosnu i Hercegovinu 5-2. Iako su Nizozemci bili vidno bolji sve do kraja su im tri boda bila u opasnosti. Nizozemci su poveli u 13. minuti golom Zirkzeea, ali je u 27. izjednačio Demirović. Kada su za 3-1 pogađali Reijnders u nadoknadi prvog dijela i Gakpo u 56. minuti činilo se da su gosti bačeni na koljena. No, Džeko je u 73. minuti smanjio na 2-3, a potom je Bosna i Hercegovina jurišala po izjednačenje. Stvorili su gosti nekoliko odličnih prilika, ali do 3-3 nisu došli. Potom je na drugoj strani uslijedila kazna, a u završnici su Weghorst i Simons zabijali za konačnih 5-2.

Ranije u subotu nogometaši Engleske, aktualni europski doprvaci, upisali su pobjedu u Ligi B, slavili su protiv Irske u Dublinu s 2-0. Bila je to prva utakmica Engleza bez Garetha Southgatea na izborničkoj klupi, a privremeni posao je dobio Irac Lee Carsley, dosadašnji izbornik Engleske U21. Engleska je povela u 11. minuti kada je s deset metara precizno i jako pod gredu pogodio Declan Rice. Pogodak Rice nije slavio jer je na početku karijere igrao za sve mlađe reprezentativne uzraste Irske, a upisao je, prije igranja za Englesku, i tri nastupa za seniorsku momčad Irske.

Samo nekoliko minuta kasnije mogao je Kane pogotkom za 2-0 okruniti dobar kontranapad Engleza, ali je odlično reagirao domaći vratar Kelleher, koji je bio jedan od najboljih pojedinaca ovog susreta. U 26. minuti Englezi su povećali prednost, a opet je po Irce bio koban nogometaš koji je kao mladić igrao u mlađim uzrastima njihove reprezentacije. U pitanju je Jack Grealish koji je golom zaključio točnu i brzu akciju svoje momčadi. Grealish je, pak, itekako proslavio postignuti gol. Početkom drugog poluvremena Irska je stisnula te se pokušala vratiti u igru. Nije uspjela u tome, a najopasniji irski igrač bio je Szmodics. Umirila se potom utakmica, a Engleska je rutinski sačuvala prednost i upisala premijernu pobjedu u Ligi B.

U skupini gdje su Engleska i Irska do startna tri boda je došla Grčka koja je u Pireju pobijedila Finsku 3-0. Igrač utakmice bio je Ioannidis koji je bio dvostruki strijelac, a još je uz to autogol dao Kallman.

U skupini 1 Lige B Gruzija na domaćem terenu s uvjerljivih 4-1 svladala Češku. Gruzijci su poveli u 33. minuti kada je Kvarackelia pogodio s bijele točke. Utakmica je odlučena unutar samo četrnaest minuta drugog poluvremena. Od 53. do 66. minute Gruzijci su zabili tri pogotka, a strijelci su bili Čakvetadze, Mikautadze i Kočorašvili. Do kraja susreta Češka je uspjela postići počasni pogodak, a strijelac je u 81. minuti bio Kalvach.

U toj skupini je još Albanija u Pragu pobijedila Ukrajinu 2-1 u dvoboju gdje su svi pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Konoplja je u 49. minuti doveo Ukrajince u vodstvo, a potom je uslijedio preokret. Kreirali su ga strijelci Ismajili u 54. i Asani u 66. minuti.