Hrvatskom olimpijcu oslabio vid, uskoro ide na operaciju

Olimpijac Petar Gorša, strijelac Dalmacijacementa iz Solina, osvojio je prvo mjesto na jakom međunarodnom natjecanju Trofej Mladosti u gađanju zračnom puškom. Do prvog mjesta stigao je hicem u posljednjoj seriji.

– Očekivao sam u Zagrebu plasman u finale, ali ne i pobjedu. Jer, u finalu od osam strijelaca samo dvojica nemaju normu za Igre u Tokiju. Drago mi je da sam se u finalu uspio vratiti nakon što sam u jednom trenutku bio treći – rekao je Gorša koji ove godine ima ove sezone već tri medalje na Svjetskim kupovima.

Uostalom, trenutačno je broj jedan na svjetskoj rang-listi u gađanju zračnom puškom. Svi ti rezultati dobivaju na težini kada se zna da Gorša ima velikih problema s vidom.

Treninzi na Staru i Novu godinu

– Vjerujem da ću uskoro na operaciju vida. Ona se svakako mora dogoditi prije nastupa na Igrama, a bilo bi poželjno i prije nastupa na Europskom prvenstvu u Poljskoj koje je u ožujku. Vid u streljaštvu je sve. Moj vid je sada na 80 posto, a za vrhunske rezultate on mora biti sto posto. Operacija je rutinska i oporavak bi trebao biti brz. Inače, imam uz oštećenje vida i dioptriju minus dva. Dakle kratkovidan sam što je loše kad nišanim. Kako je nišan na puški pri vrhu, slabo ga vidim. Imam astigmatizam na oba oka. Ukratko, čak i uz streljačko staklo, koje mi regulira koliko-toliko oštrinu, ne vidim dobro. U drugim sportovima odlaze zglobovi, mišići, dogode se neki lomovi, a kod strijelca najčešće strada vid. Ja sam očigledno problem s vidom naslijedio jer su mi svi u obitelji kratkovidni – rekao je Gorša.

Do kraja sezone nastupit će na još dva natjecanja pa slijedi kratki odmor za Božić i Novu godinu.

– Bez obzira na praznike, trenirat ću i na Staru i na Novu godinu – istaknuo je.

Nežu obećati medalju na OI

Gorša je ostao član solinskog Dalmacijacementa, ali više ne živi na otoku Viru.

– U Solinu imam sve, od logistike do uvjete i nema potrebe da mijenjam klub. Mjesto prebivanja morao sam promijeniti jer streljana u Zadru nije zadovoljavala ni moje osnovne kriterije. Recimo, ni ove zime neće biti grijanja u streljani. Šest godina sam prolazio kroz to i više neću. Za potrebe kvalitetnijih priprema preselio sam se u Veliko Trgovišće. Tamo imam odlične uvjete za trening zračnom puškom. Što se tiče treninga malog kalibra, to ću trenirati u Zagrebu, na streljani Vrapčanski potok. To je najteža i najzahtjevnija streljana na svijetu. I baš se na njoj želim pripremati za Tokio – istaknuo je Gorša.

Kad smo već kod Tokija...

– Znate da nikad ne želim prognozirati rezultat, a kamoli obećati medalju. Nastojat ću u obje discipline ući u finale. U Riju sam bio deveti, korak do finala. Imao sam tada isti broj pogodaka kao osmi koji je kasnije osvojio zlato – zaključio je Gorša.

