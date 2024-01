Hrvatsko čudo od vratara imao je nestvarno poluvrijeme: 'Obrane su nebitne, trebali smo ih dobiti'

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je prvi poraz na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, u prvom susretu skupine I, drugog kruga EP-a, Francuska je u Koelnu slavila 34-32 (18-18). Hrvatska je ovu utakmicu morala odigrati bez svog vođe Domagoja Duvnjaka, a najbolji je strijelac bio Zvonimir Srna sa šest golova. Po četiri su dali Igor Karačić, Mateo Maraš, Luka Lovre Klarica i Marin Jelinić.

GALERIJA Perkovac: Bili smo bolji od Francuza

Odličan je bio 21-godišnji vratar Dominik Kuzmanović s 13 obrana, koji trenutno brani za našički Nexe, ali vrlo vjerojatno se još neće dugo zadržati u našem prvoligašu. Sjajni Kuzmanović je u prvom dijelu zamijenio Mandića te je do velikog odmora imao 6/11 obrana, odnosno nestvarnih 54,5%.

VEZANI ČLANCI:

- Manje je bitno koliko sam imao obrana, žao mi je što smo izgubili. Ma, trebali smo ih dobiti. Igralo se gol za gol, imali smo svoje šanse i sve je lako moglo otići na drugu stranu. Možemo biti zadovoljni kako smo igrali. Sve je otvoreno do kraja. Ako dobijemo sve, idemo u polufinale. Nadam se da ćemo držati razinu u ostalim utakmicama pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Izgubljene lopte? Ne mogu se još i na to fokusirati, to ostavljam dečkima. Svi su dali maksimum - rekao je za RTL televiziju poslije utakmice.