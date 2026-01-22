Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Hrvatska šesta

Hrvatski vaterpolisti: 'Raspali smo se i fizički i psihički'. Pitali smo ih je li to rasprodaja ugleda

HVS
HVS
Autor
Dražen Brajdić
22.01.2026.
u 22:56

- Nakon poraza od Italije glave nisu bile tu, čekao se kraj Prvenstva. Pokušali smo se motivirati, ali smo bili kriminalni u realizaciji. Nismo iskoristili dva peterca i nekoliko zicera a s tim pored ovakva suparnika ne možeš proći - rekao je Butić

Bila je to utakmica između dva posljednja svjetska prvaka, Hrvatske (2024.) i Španjolske (2025.). Znajući da je riječ o Prvenstvu Europe, oni koji su pomisli “to mora da je bio finale” sillno su se prevarili ste jer su barakude i furija igrali za peto mjesto.

Oba izbornika odlučila su se za pričuvne vratare pri čemu je onaj španjolski (Lorrio) briljirao s 14 obrana a hrvatski hendikep je bi što smo imali 24 sata manje za odmor što se prilično vidjelo i u konačnom rezultatu (9:17). Nije da naši nisu htjeli, nije da im je bilo svejedno jer obično su dobro igrali u razigravanju za plasman pa nam je stvarno stanje predočio Luka Lončar (na slici):

- Raspali smo se fizički, a oni su imali 24 sata više odmora. A raspali smo se i psihički jer su oni svoj poraz od Mađara prihvatili a mi smo još bili glavama u toj utakmici sa Talijanima više nego u ovoj danas. No, i takvi smo dali sve od sebe. Ispromašivali smo zicere, prvi ja, i zacijelo bismo bolje igrali da smo imali još dan odmora. No, bolje je da nismo. Bolje je da idemo kući i da dobro analiziramo svako sebe.

Je li ovo bila rasprodaja ugleda? Pitali smo to Zvonimira Butića:

- Nakon poraza od Italije glave nisu bile tu, čekao se kraj Prvenstva. Pokušali smo se motivirati, ali smo bili kriminalni u realizaciji. Nismo iskoristili dva peterca i nekoliko zicera a s tim pored ovakva suparnika ne možeš proći.

Je li ovo bio “raspad sistema”? Bilo je to pitanje za kapetana Marka Bijača:

- Ipak smo igrali protiv možda i najvećeg favorita ovog Prvenstva. Oni su imali taj dan odmora više, a imaju kvalitetu s kojom kažnjavaju i najmanju dekoncentraciju. Nažalost, mi se nismo uspjeli oporaviti od tog poraza od Italije no to nije opravdanje za ovu blijedu predstavu. 
Ključne riječi
Vaterpolo Hrvatska vaterpolo reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!