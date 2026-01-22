Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Rumunji traže izjednačenje s tri promjene na početku drugog poluvremena
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EP U BEOGRADU

Hrvatski vaterpolisti upisali težak poraz od Španjolske i završili na šestom mjestu

Beograd: Europsko vaterpolo prvenstvo za muškarce 2026., Hrvatska - Rumunjska
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Hina
22.01.2026.
u 21:58

Dvoboj dviju vaterpolskih veličina, koji su na ovom prvenstvu ostali bez polufinala, te igrali za peto mjesto, pripao je Španjolcima.

Hrvatski vaterpolisti osvojili su šesto mjesto na Europskom prvenstvu u Beogradu nakon što su u reprizi prošlog finala izgubili od Španjolske s 9-17  (0-3, 2-4 ,5-6, 2-4). 

Dvoboj dviju vaterpolskih veličina, koji su na ovom prvenstvu ostali bez polufinala, te igrali za peto mjesto, pripao je Španjolcima. 

Još uvijek aktualni europski prvaci puno su bolje započeli utakmicu, prvu četvrtinu su dobili s 3-0, a drugu s 4-2, te su zalihu pogodaka iz prvog dijela sačuvali, čak i povećali, u drugom poluvremenu. 

Kod Barakuda su bolji od ostalih bili Konstantin Harkov (3) i Luka Bukić (2), dok je Španjolce predvodio Bernat Sanahuja s pet golova i vratar Eduardo Lorrio sa 12 obrana. 

U petak se u polufinalu sastaju Mađarska i Grčka, te Italija i Srbija
Ključne riječi
Vaterpolo Hrvatska vaterpolo reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
SD
sdragan
22:04 22.01.2026.

Momci su sad definitivno spremni za dom :)

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!