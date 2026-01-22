Hrvatski vaterpolisti upisali težak poraz od Španjolske i završili na šestom mjestu

Hrvatski vaterpolisti osvojili su šesto mjesto na Europskom prvenstvu u Beogradu nakon što su u reprizi prošlog finala izgubili od Španjolske s 9-17 (0-3, 2-4 ,5-6, 2-4).

Dvoboj dviju vaterpolskih veličina, koji su na ovom prvenstvu ostali bez polufinala, te igrali za peto mjesto, pripao je Španjolcima.

Još uvijek aktualni europski prvaci puno su bolje započeli utakmicu, prvu četvrtinu su dobili s 3-0, a drugu s 4-2, te su zalihu pogodaka iz prvog dijela sačuvali, čak i povećali, u drugom poluvremenu.

Kod Barakuda su bolji od ostalih bili Konstantin Harkov (3) i Luka Bukić (2), dok je Španjolce predvodio Bernat Sanahuja s pet golova i vratar Eduardo Lorrio sa 12 obrana.

U petak se u polufinalu sastaju Mađarska i Grčka, te Italija i Srbija.