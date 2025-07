Hrvatski vaterpolisti bez medalje, ali ne odustaju: 'Nećemo rasipati imidž!'

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija svoj će nastup na Svjetskom prvenstvu u Singapuru završiti susretom za peto mjesto protiv Crne Gore u četvrtak od 14 sati. Nakon nedjeljnog 12-18 poraza od Mađarske u četvrtfinalu postalo je jasno kako Hrvatska neće obraniti naslov prvaka osvojen u veljači prošle godine u Dohi, no izabranici Ivice Tucka su i u utakmicama za plasman od petog do osmog mjesta pronašli motiv. Tako su u utorak svladali SAD sa 14-9, a u četvrtak ih očekuje Crna Gora, momčad koju su već pobijedili na ovom natjecanju, bilo je 13-11 u skupini.

U prethodnih pet nastupa u Singapuru Hrvatska je ostvarila četiri pobjede te samo taj poraz od Mađarske u ključnoj utakmici koja je odlučivala o putniku u borbu za odličja. Ako još jednom svlada Crnu Goru, naša će se reprezentacija s još jednog velikog natjecanja vratiti samo s jednim porazom iako ovoga puta to neće biti dovoljno za medalju.

"Utakmica nam rezultatski ne donosi puno, ali mi smo opet spremni dati sve od sebe. Ne želimo rasipati imidž koji smo gradili proteklih godina. U četvrfinalu smo izgubili od vrhunskog protivnika iako tu utakmicu nismo odigrali najbolje što možemo. Mađari su se zasada najbolje prilagodili novim pravilima. Svjesni smo gdje smo griješili i nadamo se u budućnosti vratiti osvajanju medalja. Sutrašnja utakmica neće prštati od kvalitete jer ne donosi ništa", rekao je jedan od najboljih hrvatskih igrača u Singapuru Loren Fatović.

"Nadamo se pobjedi, to je jedini način za pristupiti turniru. Ako uspijemo otići odavde s jednim porazom, onda to nije neki veliki krah. Nažalost, on je došao baš u četvrtfinalu. Prošle godine smo ostvarili nešto nestvarno, ovaj put smo pali, ali za četiri-pet mjeseci nas čeka Europsko prvenstvo i sada nam je samo na pameti opet se dignuti. Crnogorci imaju odlične centre, ali moramo biti čvrsti i moramo zatvoriti njihove kontre. Ako budemo pravi, utakmica će završiti pozitivno za nas", dodao je Matias Biljaka.