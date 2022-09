Hrvatski trener odveo Iran na SP i dobio otkaz! 'Oprosti nam zbog ovoga, uvijek si bio gospodin'

Dragan Skočić drugi put je dobio otkaz na mjestu izbornika reprezentacije Irana u kratkom razdoblju i tako zaključio avanturu u Teheranu.

Iako je imao fantastičan skor od 15 pobjeda u samo 18 utakmica, nogometni savez Irana mu se odlučio zahvaliti na suradnji te kao novog/starog izbornika izabrao Carlosa Quieroza.

Queiroz je u trenerskoj karijeri vodio reprezentacije Portugala, Kolumbije i Egipta. Na Svjetskom prvenstvu Iran će igrati u skupini B zajedno s Engleskom, Walesom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Skočić je na klupu Irana stigao 2020. godine, u karijeri je između ostalih trenirao Rijeku, Foolad, Sanat Naft.

Thank you for everything dragan🇭🇷💌🇮🇷

We miss you boss, please pardon us

Your Iranian fan always remember you as a gentleman #دراگان_اسکوچیچ#draganskocic @trenerri pic.twitter.com/qFfXALJeDs