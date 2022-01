Hrvatski stručnjak i dalje podržava Đokovića: Nije mu trebalo ono druženje s djecom, ali on nije ni znao da je zaražen

Oko najnovijeg obrata situacije u slučaju Đoković za komentar smo zamolili našeg legendarnog teniskog trenera Nikolu Pilića za kojega se može reći da je Novakov teniski otac jer je danas prvi tenisač svijeta u svojoj juniorskoj fati nekoliko godina proveo u Pilićevoj teniskoj akademiji u Münchenu. Nikola danas sa suprugom živi u Opatiji i pažljivo prati situaciju. Ne skriva da voli i podržava Đokovića, ali, kaže, nastoji i biti objektivan.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



- Sud je rekao svoje, pravosuđe se pokazalo neovisnim, to je ono o čemu govore svi političari, pa i naši. Novak je sad dobio tu parnicu, ali što će dalje biti teško je prognozirati. U svakom slučaju Australcima nije trebala ova blamaža, prvog tenisača svijeta koji je samo došao da odigra turnir, devet sati su držali u pritvoru, poslije ga danima, evo od srijede, držali u emigrantskom hotelu bez mogućnosti da normalno trenira na terenu. Doktori su potvrdili da su njegovi dokumenti u redu, ali onda su političari osjetili mogućnost da na njegovu slučaju skupljaju političke poene - kaže Pilić.



Ipak, pitamo ga, kako gleda na to da se, Đoković onako zaražen družio s djecom u Beogradu, primao je nagrade, zalazio je među ljude i to sve bez maske?



- To mu nije trebalo, ali ja vjerujem da on tada nije ni znao da je zaražen, jer je reakcija bila mala. Nije ni on bezgrešan, ali ovo kako su pristrani mediji digli hajku na njega, to je uistinu strašno. Ne želim ništa oduzeti od veličine jednog Rogera Federera ili Rafaela Nadala, ali ako je u meču između Federera i Đokovića 80 posto ljudi na Rogerovoj strani, onda ne možemo govoriti o objektivnosti. Novak je diskvalificiran na US Openu kao da je onu sutkinju gađao iz mitraljeza a ne da ju je samo nenamjerno pogodio lopticom - napomenuo je Pilić dodavši:



- Pokušavam biti objektivan, pa sam i srpskim novinarima 2018. i 2019. govorio da Đoković još nije najbolji, ali nakon njegova lanjskog osvajanja Wimbledona dvojbi više nema. I sad oni takvog jednog velikana, koji je devet puta osvajao Australian Open, koji je ljubio australsku zemlju, tj. beton, tretiraju kao posljednjeg kriminalca i organiziraju neviđenu hajku na njega. To se Australcima nije smjelo dogoditi - zaključio je Pilić.