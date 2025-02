Hrvatski reprezentativac prošao je pakao, sve je trajalo dvije godine: 'Skoro sam odustao...'

Halil Jaganjac, povremeni hrvatski rukometni reprezentativac, vratio se na parkete nakon gotovo dvije godine koliko ga je mučila ozljeda ramena. Na posljednjoj utakmici svog RN Löwena sudjelovao je s četiri pogotka u pobjedi nad Bietigheimom (36:30). Nakon svjetskog prvenstva RN Löwen još je odigrao neodlučeno u Hamburgu (30:30) i trenutačno su šesti na tablici, pet bodova manje od Kiela koji je četvrti i koji drži posljednju poziciju za odlazak u Europu.

- Ozljeda ramena dogodila se u studenom 2022. godine. Do danas sam imao čak tri operacije, nažalost na pucačkom ramenu. Da je lijevo oporavak bi trajao šest mjeseci i to bi bilo to, ovako je trajao jako dugo. Iskreno, u jednom trenutku sam htio odustati od rukometa, a bio sam u najboljim godinama. Krajem 2023., godine dogodila se nova ozljeda. Na treningu svog kluba došlo je puknuća jagodične kosti zbog koje sam opet morao na operaciju. Ozljeda se dogodila u ponedjeljak, a operacija u srijedu. Hvala Bogu sada su sve te ozlijede iza mene. Moram priznati da je trebalo ostati psihički jak i opet igrati u jakom ritmu. Jednostavno zaboravim na sve što je bilo i igram koliko mogu. Svjestan sam da više neću zabijati deset pogodaka po utakmici ali ću se maksimalno posvetiti barem igri u obrani i pomoći svojoj momčadi – priča Jaganjac.

Više niste posuđeni igrač Kielca u RN Lowenu?

- Nisam. Na moje inzistiranje klub je otkupio ugovor od Poljaka i sada sam potpisao novi za Löwen do 2027. godine. Ovdje se ugodno osjećam, u klubu su zadovoljni mojom radnom etikom. Na kraju krajeva njemačka liga je najbolja liga na svijetu i najjača. Tu nema laganih utakmica, a igra se stalno. Moja je sreća što Löwen ove sezone ne igra Europu pa smo fokusirani samo na prvenstvo, ali i kup. Plasirali smo se na završni turnir koji će se igrati u Kolnu. Pokušat ćemo ove sezone napraviti sve da se plasiramo u Europsku ligu, sad ili preko kupa ili prvenstva, vidjet ćemo. Za sada mogu biti zadovoljan s minutažom koju mi trener daje.

Igrate rame uz rame uz Ivana Martinovića, novog kapetana hrvatske reprezentacije?

- Jako mi je drago što dijelim svlačionicu s Martinovićem. To je jedan zaista divan dečko i nema boljeg rješenja za kapetansku traku od njega. Ponosan sam na njega.

Zanimljivo je da cijela vanjska linija koja je s Hrvatskom osvojila europsko srebro u konkurenciji do 18 godina, te svjetsko juniorsko srebro, igra u Njemačkoj.

- Istina, Martinović i ja smo u Löwenu, Šarac u Göppingenu, Vistorop u Eisenachu. Još nam samo nedostaju Lučin i Srna koji su u Nexeu, odnosno u Zagrebu. To je samo dokaz da je to sjajna generacija. Na tom svjetskom prvenstvu Martinović je bio izabran za MVP igrača, a u All star momčadi bio je Fran Mileta koji danas igra u Vojvodini. Osim nas u njemačkoj ligi igra jako velik broj naših igrača pa na svakoj utakmici sretnem nekoga. Nekada ima vremena popiti kavu s njima prije utakmice, najčešće ipak popričamo samo za vrije zagrijavanja ili poslije utakmice.

Sigurno ste pratili hrvatsku reprezentaciju na putu do srebra?

- Naravno, gledao sam svaku utakmicu. Žao mi je što nisam mogao uživo gledati utakmice u Areni, čuo sam da je bilo bajkovito. Svaka čast na srebrnoj medalji, na borbi, ostavljanju srca na parketu. Tako se igra za nacionalni dres. Meni je taj dres uvijek bio svetinja. Zadnji put sam igrao za Hrvatsku na Europskom prvenstvu 2022. godine u Mađarskoj i od tada su me uvijek ozljede zaustavljale. Naravno da bi želio biti dio reprezentacije u budućim akcijama. Tko sretniji od mene da dobijem poziv za Češku i da i ja osjetim kako je to igrati pred 15 000 gledatelja u zagrebačkoj Areni. Inače, uspjeh reprezentacije itekako se osjeti u svijetu rukometa. Poslije svake naše pobjede na SP-u, u klubu su me drugačije gledali, dobio sam svaki dan sve više na cijeni. Dokazali smo svima da je Hrvatska zemlja rukometa, a ono što me još više raduje je činjenica da su djeca zavoljela ovaj naš sport gledajući kako osvajamo medalju. Uostalom, i ja sam zavolio rukomet gledajući Balića, Lackovića i Metličića kako osvajaju svjetsko i olimpijsko zlato – priča Jaganjac.

U cijelu tu lijepu priču uklopio se i Zagreb u Ligi prvaka

- Gledao sam utakmicu u Szegedu., Svaka im čast. Povukli su najviše Zagreb do pojede reprezentativci Srna, Klarica i Glavaš, ali i na dugoj strani treba pohvaliti dva naša igrača koja su odigrala su odlično - Šoštarić i Jelinić, a znamo da i oni bili dio srebrnih - zaključio je Jaganjac.