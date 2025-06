Hrvatski reprezentativac nakon osvojenog naslova: Jako sam frustriran, ne želim reći da me je sram

Jedan od najpopularnijih svih vremena

Velika svjetska zvijezda godinama dolazi u Hrvatsku, a od Hrvata doznajemo detalje: 'On i supruga su toliko normalni'

– Oni su toliko normalni i prizemljeni ljudi da s njima možete razgovarati o svemu. Istina, nemaju vremena družiti se sa svima koji bi se željeli družiti s njima, no kada se s nekim sprijatelje, onda su vrlo prisni. Uostalom, s obzirom na Magicovu prepoznatljivost, on bi cijele dane morao posvetiti ljudima koje upoznaje, a za to realno nema vremena, priča Dalibor Bagarić.